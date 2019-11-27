‘7 Kocalı Hürmüz’ Girne’de sahnelendi

Girne Belediyesi Gençlik Ekibi tarafından sahnelenen ‘7 Kocalı Hürmüz’ oyunu tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü. Girne Belediye Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) Gençlik Ekibi, Girne Belediyesi’nin düzenlediği Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Türk komedya geleneğinin efsane hikayesi “7 Kocalı Hürmüz” isimli oyun sergiledi. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu, Girne Belediyesi Gençlik ve Çocuk Tiyatro Ekibi Yönetmeni İsmihan Yorgancı sahneye koydu. Tiyatroseverler, oyuna büyük ilgi gösterdi.

Güngördü: Emeği geçenlere teşekkür ederim

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada; oyunculuk, müzik ve dansın birleşimi olan tiyatronun önemli bir sanat dalı olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, kültür ve sanatın topluma faydalı bireyler yetişmesinde katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, GİBETSU genç ekibinin sahneye koyduğu oyunu beğeniyle izlediğini dile getirdi. Güngördü, oyunun sahneye konmasında emeği geçen oyunculara ve Girne Belediyesi Gençlik ve Çocuk Tiyatro Ekibi Yönetmeni İsmihan Yorgancı’ya teşekkürlerini sundu.