AB’de Leyen dönemi

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu yeni AB Komisyonu’nu onayladı. Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen’in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 Aralık itibariyle göreve başlayacak.

Basit çoğunluk gerektiren ve 751 parlamenterden 707’sinin hazır bulunduğu onaylama sonunda 461 evet 157 hayır ve 89 çekimser oy ile Ursula von der Leyen’in ekibine yeşil ışık yakıldı.

Von der Leyen, Strazburg’da oylama öncesi yaptığı konuşmada başta “varoluşsal tehdit” olarak adlandırdığı iklim krizine öncelik vereceğini ve AB’nin dünyadaki ilk karbon-nötr kıta haline getirmek için çalışacağını ifade etti. Von der Leyen ayrıca demokrasi, ekonomi, ticaret, göç, savunma ve dijitalleşme gibi alanlara da özel önem atfedeceğini yineledi.

Von der Leyen’in listesindeki üç isim daha önce parlamento komitelerinde reddedilmiş ve yerlerine yeni isimler önerilmişti. Bu nedenle 1 Kasım’da göreve başlaması planlanan yeni komisyon bir aylık erteleme ile karşılaştı.

Normal olarak komiser sayısı 28 ancak Brexit süreci nedeniyle İngiltere hala bir komiser adayı sunmuş değil. Komisyonun göreve başlayacağı tarih Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ocak’tan önce olduğu için İngiltere yasal olarak bir ismi komiser olarak Brüksel’e göndermek zorunda. Bu olmazsa Komisyon’un bu süre içerisinde alacağı kararların kadük kalma riski bulunuyor.

Von der Leyen’in konuşmasından sonra söz alan grup liderlerinden ilki Hristiyan Demokrat grup lideri Manfred Weber oldu ve Weber Türkiye’ye değinerek “Türkiye güçlü bir ortak olabilir ama AB’ye üye olamaz” ifadelerini kullandı. Von der Leyen’in de öncesinde Türkiye’nin üyelik yolunda gitmediğine ilişkin yorumları olmuştu.

Yeşiller Grubu lideri Ska Keller ise genişleme portfolyosunun Macaristan’a verilmiş olmasını eleştirerek “Bir kişi nasıl üye olmak isteyen ülkelere hukukun üstünlüğünden bahsedecek bunlara daha kendi ülkesi daha uymazken?” diye sordu ve bu durumun önemli bir çelişki yarattığını kaydetti.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı oldu.

Eski Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerini alacak Ursula von der Leyen, beş yıl boyunca bu görevi yürütecek.

1958 Belçika doğumlu Leyen, ekonomi bölümünde başladığı eğitim hayatını hekim olarak tamamladı. Bir süre kadın hastalıkları uzmanı ve öğretim görevlisi olarak çalışan Leyen 1999 yılında Almanya’da aktif siyasete adım attı. Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi. Tıp profesörü Heiko von der Leyen ile evli olan Ursula von der Leyen, 7 çocuk annesi.