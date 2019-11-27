Otomobil

Yenilenen Lada 4×4’ün görüntüleri Rus basınında

27 Kasım 2019

Rossiyskaya Gazeta, yenilenen Lada 4×4 arazi aracının seri modelinin görüntülerini yayınladı.

Yenilenen arazi aracı Lada 4×4’ün dış görünümünde kapsamlı değişikliğe gidilmediği belirtilen haberde, göze çarpan ayrıntının yenilenmiş ve sis farları entegre edilmiş ön tampon olduğu ifade edildi.

Yeni aracı farklı kılan başlıca özelliğinin otomobilin iç tasarımı olduğuna dikkat çeken gazete, arazi aracının salonunda önceki sürgülerin yerine dönen düğmelerin kullanıldığı modern klima sistemi ve büyütülmüş havalandırma deflektörlerinin yer aldığı yeni ön panel bulunduğunu vurguladı.

Bu yeniliklerin yanı sıra Lada 4×4’te, yenilenen Lada Granta FL’dekilerine benzer göstergelerin, daha geliştirilmiş ısıtma ünitesinin, başlıklı yeni koltukların, aydınlatmalı tavanın ve GLONASS acil durum müdahale sisteminin yer aldığı kaydedildi.

Lada 4×4’ün teknik özelliklerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını yazan gazete, otomobilin eskisi gibi 83 beygir gücünde 1.7’lik benzinli motor ve 5 kademeli mekanik vites kutusu ile donatıldığını ifade etti.



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