Merit International’ın katkılarıyla Merit Crystal Cove Otel bünyesinde hayata geçirilen “Meritta Carettaları Koruma ve Rehabilite Etme Merkezi” basına tanıtıldı.

Merit Crystal Cove’da düzenlenen basın toplantısında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Merit Oteller Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Meritta Proje Müdürü Silem Kara ve Merit Crystal Cove Genel Müdürü Ercan Turhan birer konuşma yaptı.

ÖZBAŞ

Merit Oteller Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, 10 Mayıs 2018’de hayata geçirilen projenin 100 milyon yıldan bu yana varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarına destek olmaya yönelik olduğunu belirtti.

Özbaş, projenin sadece kaplumbağaları rehabilite etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu tür canlıların korunmasının önemi hakkında halka ve otel misafirlerine bilgilendirme ve farkındalık amacı taşıdığını aktardı.

Projenin amaçlarından birinin de yaralı deniz kaplumbağalarının tedavilerinin gerçekleştirilip en kısa sürede doğal yaşam ortamlarına geri kavuşturmak olduğunu kaydeden Özbaş, Mart ayında karaya vuran 12 yaralı kaplumbağadan 4 tanesinin sağlığına kavuşturulup denize bırakıldığını, 5’ininse tedavisinin devam ettiğini aktardı.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, 1 yıl önce başlatılan çalışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını, kaplumbağaların tedavilerinin sağlıklı bir ortamda yapıldığını gözlemlediklerini belirtti.

Ataoğlu, birçok ülkeden gelen kaplumbağaların ikinci durağının Kıbrıs sahilleri olduğuna işaret ederek, öğrencilerle yaptığı sohbetlerde hem ülkeyi tanıma fırsatı bulduklarını hem de doğal zenginlikleri gidecekleri yere taşıyacaklarını duyduklarını belirtti.

Merit Grubuna “Meritta” merkezi ve yarattığı farkındalıktan ötürü teşekkür eden Bakan Ataoğlu, projenin farklı kuruluşlara örnek olmasını diledi.

KARA

Meritta Proje Müdürü Silem Kara da konuşmasında, insan faaliyetleri ve deniz kirliliği nedeniyle hayvanların doğal yaşam alanlarının tehlike altına girdiğini belirterek, 10 Mayıs 2018’de faaliyete başlayan “Meritta”nın, yaralı hayvanları kabul ettiğini ifade etti.

Kara, yaralı hayvanların en kısa sürede doğal yaşamlarına dönmelerinin en büyük istekleri olduğunu, merkezin ziyaretlere de açılarak, farkındalık çalışmaları yapıldığını da söyledi.

12 yaralı kaplumbağanın 9’unun hayata tutunabildiğini, bunlardan 4 tanesinin sağlığına kavuşturulup denize bırakıldığını, 4’ününse tedavilerinin sürdüğünü belirtti ve yaralı hayvanların denizde bulunup merkeze getirilmesinin bu konuda azami öneme sahip olduğunu ifade etti.

TURHAN

Merit Crystal Cove Genel Müdürü Ercan Turhan da, deniz kaplumbağalarının türünün azalma hızına dikkati çekerek, iklim değişikliğinin birçok hayvan ırkını yok olma tehlikesiyle baş başa bıraktığını kaydetti.

Toplumda bu konuda bir farkındalık yaratmak istediklerini belirten Turhan, KKTC’de lokomotif sektörün turizm olduğunu ve turizmin de çeşitlilik kazanmasının önemli olduğunu anlattı.

Turhan merkezin hayata geçmesine ve çalışmalarını sürdürmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğle yemeği yenerek, “Meritta Carettaları Koruma ve Rehabilite Etme Merkezi” gezildi.