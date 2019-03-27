Türk bandıralı gemi Akdeniz’de kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı

Türk bandıralı yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı’dan Trablus’a gidiyordu.

İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini’nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istedi. Ancak Libya’ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

Yaşananların “bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti” olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu. Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Salvini’nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Haberi doğrulayan Malta silahlı kuvvetleri geminin rotasının gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğunu bildirdi.