Limasol’daki Guaba Beach Bar ‘dünyanın en iyi 18. plaj barı’ seçildi

Limasol Guaba Beach Bar, DJ Mag dergisinin ‘Dünyadaki En iyi ilk 100’ sıralamasında 18inci sıraya oturdu.

DJ Mag dergisi, 2019 listesinde dünya çapındaki 100 gece kulübünü değerlendirildi. Guaba ayrıca dünyadaki en iyi ikinci plaj bari unvanını da aldı.

Listenin en başında ise ikinci yıl üst üste birincilik unvanını elinde tutan Güney Brezilya-Santa Carina’daki Green Valley bulunmakta.

Washington DC’deki Echostage ikinci sıraya yerleşirken Ibiza’daki Ushuaïa üçüncü sıraya yerleşti. Gecen yıl 17. sırada olan Guaba ise bu yıl 18. sıraya kaymış durumda.

DJ Mag; grafiti ve orman temalı dekoruyla Guaba’ya adım atmanın başka bir dünyaya adım atmak gibi olduğunu söylüyor.

Kapılarını ilk kez 2006 da mütevazi bir kıyı kenarı büfesi olarak açan Guaba, günümüzde 5 barlı dans pisti, VIP bölmeleri ve 3000 kişiye kadar (ayakta ya da dans eden) misafir kabul edebilen sahiliyle bir açık hava eğlence mekânına dönüştü.

Yaz sezonu boyunca haftanın 7 günü açık olmakla beraber, 2018’de özel geceleri arasında yer alan ‘urban music-heavy Tuesdays’ ve ‘Fiesta! Sundays’ gibi organizasyonlarda Boris Brejcha, Nervo, Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Claptone, Camelphat, Fedde Le Grand, Laidback Luke ve Sunnery James & Ryan Marciano gibi uluslararası isimlere ev sahipliği yapmış durumda.

DJ Mag’a göre Guaba bu yaz sezonunu yenilenen ses sistemiyle açacak. İngilzice’den çeviren: Yağmur Diler, kaynak:in-cyprus