Mehmetçik’te triatlon coşkusu

BÖLGEDE İLK KEZ: Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Plajı, Bafra’da ilk kez gerçekleşen triatlon yarışında birinciliği Ares’ten Enis Alçıcı elde etti. Yarış sonrası konuşan belediye başkanı Dr.Fatma Çimen Tuğlu heyecanla takip ettiği triatlon yarışına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek tüm sporcuları kutladı

Triatlon Federasyonu sezonun ikinci triatlon yarışını Mehmetçik’te gerçekleştirdi. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Plajı, Bafra’da ilk kez gerçekleşen triatlon yarışına belediye, bölge polisi ve oteller yakın ilgi gösterdi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin destek verdiği organizasyon Sprint triatlon şeklinde gerçekleşti.

Triatletler 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koşarak finişe ulaştı.

Yarışın en hızlısı Ares’ten Enis Alçıcı oldu. Enis yarışı 1 saat 6 dakika 22 saniyede tamamlarken, ikinciliği Tüfekçi’den Tuğcan Özkızan elde etti. Tuğcan yarışı 1 saat 8 dakika 48 dakikada bitirdi. Finişten üçüncü geçen triatlet ise 1 saat 9 dakika 20 saniye ile Aspava’dan Şevki Ahcıhoca oldu.

Mehmetçik Sprint Triatlonu’nda yarışan tek kadın Anastasia Chernova da finişe ulaşmayı başardı ve ödülünü aldı.

BAŞKAN TUĞLU’DAN TEBRİK

Mehmetçik Sprint Triatlonu sonrası düzenlenen törende sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyona ev sahipliği yapan Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Dr.Fatma Çimen Tuğlu, bölge polisi, belediye eski başkanları, çalışanlar ve bölge otellerine Triatlon Federasyonu adına Sertaç Bozatlı teşekkür etti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Dr.Fatma Çimen Tuğlu da yaptığı konuşmada triatlon camiasını bölgede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve triatlon yarışını ilk kez izleyip ne kadar zorlu bir spor olduğuna tanıklık ettiği belirtti. Heyecanla izlediği yarışta mücadele eden tüm sporcuları kutlayan Tuğlu, daha büyük organizasyonlarda görüşme temennisini paylaştı.