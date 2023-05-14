Emekli Polislerden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne destek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Emekli Polislerden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destek

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Emekli Polislerden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne destek

KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin çalışmalarına destek belirtti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve yöneticilerinden oluşan bir heyet, EMPOLDER’i ziyaret etti.


 

EMPOLDER Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye’deki depremde yaşamını yitiren  Gazimağusa Maarif Koleji voleybol takımının anılarını yaşatmak için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği  ile gönül bağları oluşturduklarını söyledi. Bu gönül bağının her koşulda maddi ve manevi destekle birlikte süreceğini vurgulayan Çırakoğlu, devleti ve hükümeti yönetenlerden derneğin çabalarına daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

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Tags:Emekli polislerEmpolderŞampiyon Melekleri Yaşatma Derneği
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