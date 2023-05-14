Rogers, ilaçlara özel eczanelerden ulaşılabilecek bir sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Rogers, ilaçlara özel eczanelerden ulaşılabilecek bir sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin, ilaçlara özel eczanelerden kolaylıkla erişilebileceği bir sisteme geçmesi gerektiğini savundu

 


Eczacılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda Rogers, hükümetin ilaca ayırdığı bütçenin daha verimli kullanılması gerektiğini, bunu sağlamak için öncelikli olarak İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin çağdaş bir stok sistemine geçmesi gerektiğini belirtti. Roger, “Orta vadede, İlaç Eczacılık Dairesi’nin eczacılık yapmayı bırakarak halkın ihtiyacı olan ilaçlara özel eczanelerden kolaylıkla ulaşabileceği bir sistem kurması gerekiyor” dedi.

 

Rogers mesajında 2022’de yasallaşan, eczacıların denetim yapabilmesinin yolunu açan düzenlemenin olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Rogers, Hükümetin hem halk sağlığını hem eczacılık mesleğini korumak açısından, ivedilikle öncelikli olarak yeşil reçeteli ilaçları online sisteme geçirmesi gerektiğini kaydetti.

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Tags:Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers
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