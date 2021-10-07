Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli ve destek veren üç belediye başkanı çadır eylemini sonlandırdı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ’nin geçtiğimiz çarşamba günü Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde başlattığı çadır eylemi, Mehmetçik İmar Planı’nın hayata geçmesi ile ilgili Birleşik Kurulun toplanma kararı alması nedeniyle sonlandırıldı.

Başkan Sarıçizmeli ve eylemde kendisine destek veren Lefke, Geçitkele ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanları Bakanlık Bahçesindeki basın toplantısında yer aldı.

SARIÇİZMELİ

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, yorucu ve sinirlerin gerildiği bir sürecin geride bırakıldığını, Birleşik Kurul toplantısının önümüzdeki Salı günü saat 11.00’de planlandığını aktardı.

Başbakan Ersan Saner’in söz konusu toplantı çağrısının yapılabilmesine son ana kadar karşı durduğunu anlatan Sarıçizmeli, Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’nun yetkisini kullanarak ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a talimatı vererek, toplantının önünü açtığının altını çizdi.

Sarıçizmeli, 36 günlük bir sürecin ardından İmar Planının onaylanma sürecine gireceğinin beklendiğini de söyledi ve sürece emek veren tüm kesimlere teşekkür ederek, yarattıkları bu motivasyonun diğer imar planı bekleyen bölgelere örnek olmasını diledi.

ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, hiçbir siyasi dertleri olmadan sürece katkı yapmış olduklarını ve sonucun olumlu olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Öztaş, çadırlarda geçirdikleri soğuk gecelerde destek veren dostlarının sıcaklığıyla ısındıklarını ifade etti.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Azizi Kaya da, İmar Yasası’nın 1989’da geçmesine rağmen ondan 2 yıl sonra hayata geçmesi gereken Ülkesel Fiziki Planın tam 26 yıl sonra yapılabildiğini hatırlatarak, tüm ülkede imar planlarının ortaya çıktığını fakat henüz hepsinin yürürlüğe girmediğini aktardı.

“Ülkede yasaların gereği uygulanırsa süreçler daha kolay işler” diyen Kaya, bunun en doğru yol olduğunu kaydetti.

ZURNACILAR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, planlı yaşamanın herkesin hedefi olması gerektiğini ve imar planlarının merkezi hükümetlerce de desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin imar planları konusunda desteklenmesi ve merkezi hükümetle işbirliği yapılması sonucunda halkın kazanacağının altını çizen Zurnacılar, Mehmetçik İmar Planı’nın yarım kalan diğer planlara da örnek olmasını diledi.

SORAKIN

Eyleme destek veren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, dört belediye başkanının 8 gün boyunca Bakanlık Bahçesinde çadır eyleminde olmasını “utanılacak bir olay” olarak niteledi ve ülkede sağlıktan eğitime turizmden ekonomiye her şeyin planlı yürümesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Bakanlık bahçesindeki çadırlar sökülerek, eyleme son verildi.