Sun Valley Cove Village’in lansmanı gerçekleştirildi

Baştaşlar İnşaat Şirketi geçtiğimiz günlerde Cove havuz başında Sun Valley Cove Konut Projesinin devir teslimi, iki yepyeni proje ve Cove Sahil projesini tanıttı.

Lansmana Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Bakanlar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Opera Sanatçısı Demetra G. Mustafaoğlu, Brenda ve orkestrası ve birçok konuk katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gece de yaptığı konuşmasında KKTC’nin her zaman var olduğunu ve bu ülkede yatırımların her zaman devam edeceğini ve buna kimsenin engel olamayacağını belirtti.

KKTC’ye ve bu muhteşem projeye yatırım yapan tüm yabancı müşterilerin ileride çok büyük kazançlar elde edeceğinin altını çizdi. İnşaat sektörünün artık bir Turizm sektörü kadar önemli hale geldiğini ve bu sektörün daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.