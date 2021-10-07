Özyiğit:  Aylarca yatan bakanlık okulların açılmasına 2 gün kala karar açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit , bugün Meclis’te “Öğretmenlik Tayin Terfi Sınavları ve Eğitim” konulu gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasının başında azınlık hükümetinin artık bittiğini, bu yapıdan artık ülke ve toplum yararına icraat çıkmayacağını belirterek, hükümete muhalefetle uzlaşarak erken seçim tarihini belirleme çağrısında bulunan Özyiğit, “Meclisin durumu, hükümetin hali ortada. Bitmiş bir yapı ile karşı karşıyayız. En erken zamanda halkın huzuruna giderek bu kaotik yapıdan kurtulmalıyız” dedi.

Meclis’te birkaç Bakan dışında hükümete mensup kişilerin olmadığını, ancak hükümetin boş koltuklarının Meclis’i canlı yayınlayan BRT tarafından gösterilmediği yönünde kendilerine bilgi ulaştığını belirten Özyiğit, “BRT Kıbrıs Türk toplumun malıdır, sadece hükümetlerin değil” dedi.

Eğitimle ilgili konuşma yapmasına rağmen ilgili Bakan’ın içerde olmadığını belirten Özyiğit, Bakan’a sadece eleştiri değil öneri de yapmak istediklerini kaydetti. Özyiğit, son dönemde yapılan okulların ülke adına olumlu olduğunu, bu okulların projelerinin bazılarının kendi bakanlığı, bazılarının da Nazım Çavuşoğlu döneminde yapıldığını anımsattı.

“Bakanlık Görevini Zamanında Yapamadı”

Bakanlık tarafından okulların 13-14 Eylül’de açılacağının okullara bildirildiğini, okul müdür ve yönetimlerinin de yapılan bilgilendirmeye göre hazırlıklarını yaptığını, hatta sınıf ve görev dağılımlarının bile yapıldığını anımsatan Özyiğit, okulların açılmasına 2 gün kala Bakanlığın yeni bir düzenlemeye gittiğine dikkat çekti. Okul yönetimlerinin son gün yeni bir düzenleme yapmak zorunda kaldığını, çoğu ailenin de son gün bildirimi nedeniyle zorda kaldığını anımsatan Özyiğit, “3 ay boyunca Bakanlık niye bu düzenlemeleri yapmadı. Bunu programlamak bu kadar mı zordu” diye sordu.

Bazı ortaokullarda da ilk hafta 40 kişiyi aşkın sınıflarda dersler yapıldığını, hatta bir okulda yoğunluktan dışarıda ders yapılmak zorunda kalındığını ve soruna bir hafta sonra çare bulunduğunu belirten Özyiğit, öğrenci sayıları bilinmesine rağmen bu programlamaların önceden yapılmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu kaydetti. Özyiğit, “Siz 3 ay boyunca yatacaksınız, gerekli düzenlemeleri yapmayacaksınız, okulların açılmasına 2 gün kala yeni karar açıklayacaksınız, sonra da Eğitimden gelmediğiniz için bu işlerde yeterli olamıyorsunuz dediğimizde gücüne gidecek. Üzgünüm ama işin gerçeği tam da budur” diye konuştu.

“Yüz Yüze Eğitimin Yerini Hiçbirşey Tutamaz”

Hayatının büyük çoğunluğunu eğitime veren biri olarak yüz yüze eğitimin yerini hiç birşeyin tutamayacağını ısrarla vurguladığını, yüz yüze eğitimin başlaması kadar sürekliliğinin de önemli olduğunu belirten Özyiğit, Bakanlığın bu konuda da yeterli çalışma yapmadığını kaydetti. Öğretmen Sendikaları ve Tabipler Birliği’nin yüz yüze eğitimin sürekli olabilmesi adına nelerin yapılması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığını, bu çalışmanın Bakanlığa da verildiğini aktaran Özyiğit, söz konusu çalışmayı alıp değerlendirmesi gereken Bakanlığın tam tersine elinin tersiyle ittiğini kaydetti.

Eğitimim şu anda öğretmen ve idarecilerin inisiyatifi ve özverili çalışmaları ile ilerlediğine dikkat çeken Özyiğit, 5 Ekim’in Dünya öğretmenler günü olduğunu anımsatarak bu vesileyle tüm öğretmenlere teşekkür ederek, başarılar diledi.

“Yapılmak İstenilen Tamamen Partizanlıktır”

Okulların açılmasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen okullarda öğretmen eksiklikleri olduğunu, 10 gün önce mülakatlar yapılmasına rağmen bazı öğretmenlere halen bildirimlerin yapılmadığını, müdür ve müdür muavini mülakatlarının ise halen yapılmadığını, kendi dönemlerinde de Kamu Hizmeti Komisyonuyla bu konuyu çok tartıştıklarını, Ağustos ayında bu işlerin tamamlanması gerektiğini ısrarla savunduklarını ve bu yönde mücadele verdiklerini anımsatan Özyiğit, bu işlerin okullar açılmadan tamamlanmasını sağlayacak sistemin kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Terfilerden ve emekliliklerden doğacak ihtiyaçların Bakanlık tarafından sınava girip sırada bekleyen gençler yerine geçici şekilde doldurulacağı yönünde bir bilgiye ulaştıklarını belirten Özyiğit, “Umarım bu doğru değildir. Oraları sınava girerek başarı elde eden gençlerimizin hakkıdır. Bu yapılmak istenilen açıkça partizanlıktır. Kamu Hizmeti Komisyonunun da bu partizanlığa onay vermeyeceğine inanmak istiyorum” dedi.

“Bakanlık Adına Hükümet Adına Utandım”

Konuşmasında Kültür Dairesi’nin her yıl düzenlediği Devlet Fotoğraf yarışmasında başarılı olanlara yönelik düzenlenen törende verilen zarflarda para ödülünün verilmemesini de değerlendirerek başarılı olanlara verilen ‘Ödül çekiniz Maliye Bakanlığı kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle hazırlanamadığından bilahare Dairemiz tarafından sizlere takdim edilecektir” yazısını okuyan Özyiğit şunları söyledi: “Okurken utandım, hükümet adına, bakanlık adına utandım. Konuşurken mangalda kül bırakmadığınız devlete gösterdiğiniz saygı bu mudur; verdiğiniz değer bu mudur? İçine düştüğünüz, dahası ülkeyi içine düşürdüğünüz durum işte tam da budur. Gerçekten yazıklar olsun. Diyecek başka da söz bulamıyorum.”