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Meghan Markle: İngiliz gazetelerinin hayatımı mahvedeceği konusunda uyarılmıştım

21 Ekim 2019

Sussex Düşesi Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce gazetelerin kendisi hakkında yapacağı haberlerle ‘hayatının mahvedileceği’ konusunda uyarıldığını anlattı. Markle, Kraliyet ailesinin bir parçası olmanın gerçeğiyle başa çıkmakta zorlandığını söyledi.

ITV belgeselinde konuşan Markle, “Harry ile ilk tanıştığımda arkadaşlarım benim adıma çok mutluydu. Fakat Britanya’da yaşayan arkadaşlarım bana ‘Eminim harika biridir ama birlikte olmamalısın çünkü buradaki gazeteler hayatını mahveder’ demişti” diye anlattı.

Markle daha önce Mail on Sunday gazetesini kendisine ait mektupları sızdırdıkları gerekçesiyle dava etmişti. Prens Harry de bu tarz gazetelere tepki veren bir yazı paylaşmıştı.

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