Baf’ın başkent çıkarması: 2-4

Süper Lig’de 6.hafta karşılaşmasında Lefkoşa’da oynanan maçta Göçmenköy’e konuk olan Baf 3 puanı almasını bildi

EVANONYA KOSSI HAT-TRICK YAPTI: Süper Lig’in 6.haftasında ev sahibi Göçmenköy’ü 3-2 yenen Baf’ın 3 golü Evanonya’dan 1 gol de Yankı’dan gelirken, Göçmeköy’ün gollerini Joseph ve Atanda (KK) kaydetti

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Olgun Canik, Özal Çağlayan

Göçmenköy 2 – 4 Baf Ülkü Yurdu

1.Ozan Moroğlu 15.Gültekin Bilin

6.Reşit Erişik 10.Ahmet Hatay

(Dk.71 Mevlüt) (Dk.80 Metin)

4.Lawal Murtadah 4.İbrahim Hatay

(Dk.56 Salih) 5.Isaac Owusu

7.Kadir Çetinkaya 6.Hasan Sedatgil

(Dk.84 Erin) 8.Mustafa Kemal

8.Neval Esengül 20.Evanonya Kossı

19.John Okolı 22.Erkan Gezici

20.Joseph Obıdıaso (Dk.90 Fikri)

21.Kemal Uçaner 24.Atanda Ogungbe

22.Ömer Engin Gül 33.Azat Berhan Tip

77.Rahmi Çelik (Dk.85 Yankı)

99.Fikret Yağcıoğlu 99.Adeola Lanre

Goller:

Dk.42 Joseph Obidiaso Dk.49 Evanonya Kossi

Dk.79 Atanda Ogungbe (KK) Dk.59 Evanonya Kossi

Dk.86 Evanonya Kossi

Dk.88 Yankı Aktül)

K-Pet Süper Lig’in 6.haftasında Göçmenköy Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Karşılaşma Baf’ın 4-2 galibiyetiyle son buldu.

22.dakikada gelişen baf atağında Azat’ın şutu üst kale direğinden dışarı gitti. 42.dakikada Joseph’in kafa golüyle Göçmenköy 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla kapandı.

49.dakikada Evanonya’nın golüyle Baf 1-1’lik beraberliği sağladı. 10dakika sonra 59.dakikada Evanonya kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Baf’ı 2-1 öne geçirdi. 79.dakikada Atanda’nın kendi kalesine attığı golle skora 2-2 eşitlik geldi. 86.dakikada eşitliği bozan Evanonya hat-trick yaptı. 88.dakikada Yankı oyuna girer girmez skoru belirledi. Göçmenköy2, Baf 4.