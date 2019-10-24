Megastar yılbaşında ülkemizde 2 saatte 2 milyon TL kazanacak

Yılbaşında ülkemizde sahneye çıkacak olan Tarkan, 2 saatte 2 milyon TL kazanacak. Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği 7 konserden 7 milyon TL kazanan Megastar Tarkan’ın, yılbaşında 2 saatlik konser için 2 milyon TL’ye anlaştığı öğrenildi.

Yılbaşına yaklaşık iki ay kala, ilk olarak Tarkan’ın ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Ülkemiz otellerinden biriyle yılbaşı programı için anlaşan Tarkan, 2 saat için tam 2 milyon TL kazanacak. Harbiye’nin ardından ayağının tozuyla Avrupa turnesine çıkan Tarkan’ın, bu konserlerden de 8 milyon TL kazandığı öğrenilmişti.