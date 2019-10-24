Gençlik Gönyeli’de coştu

ÜLKEMİZDEN SESLER YÜKSELDİ:

Gönyeli Gençlik Festivali’ne geçtiğimiz gece sahne sırası ülkemiz sanatçılarındaydı. Gizem Akbil, Grup Gramafon, Fikrican Kayıkçı ve DJ Bora’nın hayat verdiği eğlencede birbirinden güzel şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi

Gönyeli Gençlik Festivali ikinci gününde ülkemiz sanatçılarını ağırladı. Festivalde geçtiğimiz gece ülkenin sevilen grupları sahne alırken gençler şarkılarla eğlendi. Kurulan yeme-içme stantlarıyla konsere gelen gençler güzel vakit geçirdi.

Gönyeli’de kültür ve sanata yatırım devam ederken, gençlerin de eğleneceği bir ortam yaratılması hem gençler hem de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. DJ Bora’nın setleriyle gençler geceye hazırlanırken birbirinden güzel setlerle eğlenceyi yaşadı.

DJ Bora’nın ardından ise ülkenin sevilen gruplarından Grup Gramafon sahne aldı. Gençler, Grup Gramafon’un duygusal şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Grup Gramafon’un ardından ülkemizin genç sanatçılarından Fikrican Kayıkçı sahne alarak enerjiyi yukarıya taşıdı. Gecenin son sanatçısı yine ülkemizin değerli sanatçılarından Gizem Akbil oldu. Gizem Akbil de gençlerle birlikte söylediği şarkılarla geceyi sonlandırdı.

Festival 25 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Ülkenin bir çok yerinden gençlerin akın ettiği festival bu hafta için gençlerin uğrak mekanı halini aldı. Birçok genç festivale gelerek güzel hem festivalde vakit geçiriyor hem de ülkemizden ve Türkiye’den gelen sanatçıların şarkılarını dinleme fırsatı buluyor.