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Bafra Ömür Gedik dinleyecek

24 Ekim 2019

FARKLI YORUMUYLA HAYAT KATACAK:

Türkiye’nin seçkin şarkılara getirdiği farklı yorumlarla bilinen şarkıcısı Ömür Gedik, 26 Ekim Cumartesi akşamı Concorde Luxury Resort’ta konser verecek

 

Bafra’da hizmet veren Concorde Luxury Resort, sanatı ve eğlenceyi bir arada arayanların adresi olmaya devam ediyor. Ömür Gedik, 26 Ekim Cumartesi akşamı Concorde Luxury Resort’ta sahne alacak.

Concorde Luxury Resort, “En İyilerin Buluşma Noktası” mottosuyla müzik dünyasının sevilen isimlerini Kıbrıs’ta ağırlamaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Ömür Gedik, 26 Ekim Cumartesi akşamı Concorde Luxury Resort’ta müzikseverlerle bir araya gelecek.  Gedik, şarkılara kattığı farklı yorumu ve keyifli sahne performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

 

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