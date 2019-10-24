Buray Trabzonlu futbolcularla bir arada

Buray, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda konuya dikkat çekmek amacıyla yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlenen ekim ayında duyarlılığın artması için birçok mecrada yapılan çalışmalara destek vermek için etkinliklerin yüzü olan Buray, UEFA maçı öncesi Trabzonsporlu futbolcularla da bir araya geldi. Maç için başarılar dileyen sanatçı, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcu kadrosu ile birlikte bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

“Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın” pankartının açıldığı etkinlikte, Buray’ın yanı sıra Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Futbol Şubesi sorumlusu Özer Bayraktar ile Türkiye Meme Hastalıkları Derneği Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Eda Küçüktülü’nün katıldığı organizasyonda Şef Berke Kurtbay yer aldı.

Ekim ayı boyunca yapılan çalışmalara destek veren Buray, “Sağlık bir insanın her şeyidir ve iş işten geçtikten sonra kontrolü çok zor olur. Ne kadar sağlıklı beslenip, spor yapıp, bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak, meme kanseri hastalığı riskini de o kadar azaltırız” dedi. Sanatçı ve sporcular olarak, halkı uyarmanın ve bilinçlendirmenin bir sorumluluk olduğunu belirten sanatçı; “Bugün bizim uyaracağımız binlerce kişiden belki de birkaçı önceden farkındalık sağlayıp önlemini almaya başlayacaktır, kim bilir kaç kişi çok geç olmadan kurtarılacaktır.” diyerek, bunun önemli bir bilinçlenme olduğuna vurgu yaptı.