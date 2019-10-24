Memduh Erdal’dan meme kanseri farkındalık etkinliği

Tüm dünyada erken teşhis hayat kurtarır teması ve pembe kurdele simgesi ile farkındalık yaratılan meme kanseri etkinliklerine bir destek de, Memduh Erdal Beaute & Prestıge l’orıgınal’den geldi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Meme Kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayı boyunca, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda, farkındalık etkinlikleri sayesinde, her yıl erken tanı ile meme kanserinden ölüm oranlarının azaldığı belirtiliyor.

Tüm dünyada, Ekim ayı boyunca düzenlenen etkinliklerle, kadınlarda en çok ölüme yol açan meme kanserine dikkat çekilirken, bir farkındalık çalışması da Memduh Erdal Beaute&Prestige L’original’den geldi.

Kanserle mücadele eden kadınlar, makyaj uygulaması ile moral depoladı

Memduh Erdal BPLO uzmanları, Ekim ayı boyunca bir yandan yakalarına taktıkları pembe kurdeleler ve sürdükleri pembe rujlarıyla farkındalık yaratırken, bir yandan da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin hazırladığı meme kanseri ile ilgili bilgilendirici broşürleri müşterileri ile paylaştı.

Memduh Erdal Beaute&Prestige L’original’ın, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’yle, derneğin Lefkoşa Merkez ofisinde gerçekleştirdikleri etkinlik, rengârenk görüntülere sahne olurken, etkinlikte meme kanseri ile mücadele eden kadınlara makyaj uygulaması yapıldı, hastalar moral depoladı.

Tügen: Hastalığın panzehiri moral

Memduh Erdal ekibinden İç Piyasa Müdürü İpek Tügen, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Meme Kanseri Farkındalık ayı boyunca, bu farkındalığa katkı koymaktan oldukça mutlu olduklarını, bilinç ve farkındalığın artmasıyla hastalığı başında yakalamanın, hayat kurtarmayı mümkün kıldığını hatırlatarak “Farkındalık konusunda payımıza düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu hastalığın en önemli panzehiri moral. Kadın kendini güzel, bakımlı ve iyi hissettikçe moral ve motivasyon olarak yükselişe geçiyor. Bu gün bu hastalıkla savaşan bu özel kadınlarımıza biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Bu tür farkındalık çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Tügen herkesi konu ile ilgili bilinçlenmeye davet etti.