Medipol Başakşehir: 2 – Manchester United: 1

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini tarihi bir zaferle aldı. Türkiye’nin Devler Ligi’ndeki tek temsilcisi Başakşehir, İngiliz devi Manchester United’ı 2-1 yenerek Avrupa futbolunda gecenin sürprizini yaptı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde İngiliz temsilcisi Manchester United‘ı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan zorlu mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.

Maça güçlü rakibi karşısında hızlı başlayan temsilcimiz Medipol Başakşehir henüz 13. dakikada Demba Ba‘nın golüyle öne geçmeyi başardı. Dakikalar 40’ı gösterdiğinde sahneye çıkan Edin Visca farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Fakat Manchester United 3 dakika sonra Martial ile karşılık verince Medipol Başakşehir soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci devrede iki takımın da atakları sonuç vermedi ve temsilcimiz Medipol Başakşehir‘i 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu tarihi galibiyet sonrası Medipol Başakşehir puanını 3’e çıkarırken Manchester United ise 6 puanda kaldı.

GOLLER

13. dakikada Visca’nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

43. dakikada Shaw’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

40. dakikada Deniz Türüç, Van de Beek’ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba’ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.