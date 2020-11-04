Lil Wayne, “Trump’ı desteklediği için terk edildi”

İddiaya göre kız arkadaşı, “Wayne’in Trump’a desteğini görünce şok oldu. Büyük bir hayal kırıklığına uğradı”

Ünlü rapçi Lil Wayne’in siyasi görüşü, aşk hayatını etkilemiş gibi görünüyor.

38 yaşındaki rapçinin model sevgilisi Denise Bidot, Instagram hesabında ayrıldıklarını ilan etti ve “Bazen aşk yeterli olmuyor” diye yazdı.

Page Six’in Love B Scott’tan aktardığına göre Bidot’a yakın bir kaynak, ayrılığın sebebinin, rapçinin Trump’a desteği olduğunu öne sürdü.

Söz konusu kaynak, “Denise, Wayne’den ayrıldı. Ayrılığın sebebi sadece Trump değildi ama bu da büyük bir rol oynadı” diye konuştu.

Denise, Wayne’in Trump’a desteğini görünce şok oldu. Büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Gerçek adı Dwayne Michael Carter Jr. olan Lil Wayne, Trump’a desteğini sosyal medyadan ilan etmiş ve onunla çekildiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

34 yaşındaki modelse pazartesi günü Instagram’dan paylaştığı, Wayne’nin tutumundan rahatsız olduğunu ima eden bir gönderide takipçilerini oy vermeye çağırmış, ancak daha sonra tüm gönderilerini silmişti.