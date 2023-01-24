Meclis’te ülkede yaşanan ilaç krizi gündeme geldi

CTP Milletvekili Filiz Besim “Aşı Sorunu ve Derinleşen İlaç Krizi” başlıklı konuşma yaptı.

Ülkede çok ciddi bir ilaç krizi yaşandığını dile getiren Besim, geçtiğimiz hafta bir aşı krizi de yaşandığını belirtti.

18 Ocak 2023 tarihli bir yazıyla tüm sağlık merkezlerine çocuk aşılarının bundan sonra özel hekimlerde yaptırmaları için verilmeyeceği, sadece devlette yapılacağı bilgisi verildiğini ifade eden Besim, şu anda bulaşıcı hastalıkların yaygın görüldüğü aylarda bulunulduğunu dile getirdi, çocukların hastaneye götürülmesinin doğru bir karar olmadığını anlattı.

“Aşı takip sisteminde neden özel hekimler de olmasın?” diye soran Besim, en azından net bir şekilde sistem kurana kadar sağlıklı çocukların gideceği ayrı aşı merkezleri kurulabileceğini söyledi.

Ülkede git gide derinleşen bir ilaç krizi olduğunu da dile getiren Besim, ilaçların getirilmesini birçok hasta insanın sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. İlaç Ecza Deposunun bir an önce doldurulması gerektiğini söyleyen Besim, artık TC dışında ülkelerden de ilaç getirilmesinin önünün açılmasını istedi.

Besim, ilaçların daha efektif şekilde kullanılması için de gerekli sistemlerin kullanılması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Filiz Besim, Ercan Havalimanında bir hastanın ambulans olmadığı için kaybedildiği haberleri konusunda da bilgi istedi.

-Altuğra: “Bazı ecza depoları ilaç getirmek için onay aldı”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bazı ecza depolarının ülkeye ilaç getirmek için onay aldığını, ancak ilaçların gelmesi için yaklaşık 10 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

TC depolarında olan ilaçların ülkeye getirilebileceğini anlatan Altuğra, miktarın da depolardaki ürün miktarıyla ilişkili oludğunu söyledi.

“Üretmezsek yok oluruz” diyen Altuğra, ülkede ilaç üreten fabrikaların kurulmasının hayati olduğunu vurguladı.

Gribal enfeksiyon vakalarında ciddi artış olduğunu söyleyen Altuğra, pandemi döneminde yaşanan izolasyonun bağışıklık sistemini tembelleştirdiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Altuğra, hastane yatak sayılarında bir sorun yaşanmadığını da ifade ederek, uluslararası normlarda kabul gören bir aşı takip sistemi yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ücretsiz ve güvenli aşılama sistemine işaret eden Altuğra, soğuk zincirin kırılmaması ve aşı takibinin önemine vurgu yaptı.

Bakan İzlem Gürçağ Altuğra, ekonomik krize işaret ederek, aşıların ücretsiz şekilde, özel aşı odalarında yapıldığını belirtti.

Ebeveynlerin aşıyı hastane ya da sağlık ocağından alarak kliniğe götürürken soğuk zinciri kırıp kırmadığının bilinemeyeceğini söyleyen Altuğra, yeni sistemde bunun da göz önüne alındığını dile getirdi.

Altuğra, özel klinikte aşı yapılırken para da ödendiğine işaret etti.

-“Aşı takip sistemine özel klinik ve hastaneler de katılabilir”

Aşı takip sistemine özel klinik ve özel hastanelerin de katılabileceğini anlatan Altuğra, bu öneriyi dikkate alacaklarını söyledi.

Türkiye vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden yararlanması konusunda henüz bir protokol imzalanmadığını belirten Altuğra, bu nedenle içeriğin tam olarak bilinmediğini ancak TC kimliği taşıyan vatandaşlar ile KKTC ve TC kimliği taşıyan sigortalı vatandaşların Türkiye’de, sanki orada yaşıyormuş gibi hizmet almasını içereceğini söyledi.

-Ercan’da ambulans

Ercan Havalimanı’nda özel şirketin de ambulans bulundurma zorunluluğu olduğunu ifade eden Altuğra, eğer bu ambulans o sırada yerinde bulunmuyorsa bunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Altuğra, kendisine yöneltilen soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ambulansının o sırada başka bir çağrıya cevap verdiği için yerinde olmadığını, özel şirketin de bir süredir orada ambulans bulundurmadığını anlattı.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim yeniden söz alarak, aşı takip sistemi kurulmasının gerekli olduğunu ancak sistem kurulmadan mevcut sistemin bozulmasını eleştirdiklerini; bunun, viral hastalıkların bu kadar yüksek olduğu bir dönem yapılmasına gerek olmadığını kaydetti.