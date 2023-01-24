Araçta rahatsızlanan 31 yaşındaki Mole yaşamını yitirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Araçta rahatsızlanan 31 yaşındaki Mole yaşamını yitirdi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kolawole Amos Mole hayatını kaybetti

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün saat 13.30 sıralarında, Kolawole Amos Mole (E-31), bir araçta yolcu olarak bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ve ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.


-72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Lapta’da sakin Delyse Annette Farebrother (K-72) dün saat 15.00 sıralarında kaldığı evde ölü bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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Tags:kıbrısKKTCKolawole Amos Moleölüm
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