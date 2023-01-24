Alişan Şan: Vergi matrahları bugün Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek

Maliye Bakanı Alişan Şan, vergi marahları konusunda bakanlığının yaptığı çalışmanın bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüleceğini söyledi. Şan, henüz net olmayan ama bugünkü Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi beklenen çalışmaya göre kamu çalışanlarına nette yüzde 39-50 arasında bir artış verileceğini kaydetti.

-Barçın: “Yeni işe başlayan öğretmen milletvekiliyle aynı vergi diliminde”

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Vergide Adaletsizlik” başlıklı bir konuşma yaptı.

Vergi düzenlemeleri konusunda halka açıklama yapılması gerektiğini söyleyen Barçın, şu anda gazete haberlerinden öğrendikleri gibiyse, yapılacak uygulamayla yeni işe başlayan bir öğretmenin vekillerle aynı vergi dilimine gireceğini ifade etti.

Vergide adaletin çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almayı gerektirdiğini vurgulayan Barçın, Güney Kıbrıs’ta 19 bin 500 Euroya kadar aylık geliri olanların vergi vermediğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun sosyal yardım alanlara ilişkin son kararını da eleştiren Barçın, sosyal yardım alanlara da birleşik hayat pahalılığı uygulaması yapılması gerektiğini söyledi.

Barçın, dövizdeki artışa işaret ederek, emekçinin İhtiyat Sandığı’ndaki birikiminin büyük oranda zarar gördüğünü dile getirdi, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na sandıkta birikimleri olanlara en azından birikimlerinin yarısını dövize çevirme şansı vermesini istedi.

-Şan: “Vergi matrahları bugün Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek”

Barçın’ı yanıtlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, bakanlık olarak matrahlar konusunu çalıştıklarını, konuyu bugün Bakanlar Kurulu’nda görüşeceklerini kaydetti.

Konuyla ilgili daha önce iki kez sendikalarla görüştüklerini, bugün de benzeri bir görüşme yapacaklarını dile getiren Şan, bugün bir sonuç almayı hedeflediklerini kaydetti.

-“Kamu çalışanlarına yüzde 39-50 arası net artış”

Geçen hafta Başbakan’ın konuyla ilgili bilgilendirmesi olduğunu söyleyen Şan, henüz net olmayan ama bugünkü Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi beklenen çalışmaya göre kamu çalışanlarına nette yüzde 39-50 arasında bir artış verileceğini kaydetti.

Şan, az maaş alandan az, çok maaş alandan çok vergi alınması prensibine uymaya çalıştıklarını belirtti.

-“Asgari ücretten vergi alınması öngörümüz yok”

Asgari ücretten herhangi bir gelir vergisi alınması öngörüsü olmadığını belirten Şan, sosyal yardımın ise yılda bir kez düzenlenen bir ödeme olduğunu ancak geçen yıl yaşanan gelişmeler üzerine yıl ortasında ikinci bir artış yapıldığını kaydetti.