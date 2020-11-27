Mecliste temsil edilen 5 siyasi parti başkanı yemekli toplantıda biraraya geldi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’nın hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, Mecliste temsil edilen 5 siyasi parti başkanı bir araya geldi. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner başka bir programı olması nedeniyle yemeğe katılamayacağını bildirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın davetiyle Valide Hanım Konağı’nda saat 18.00’de gerçekleşen yemekli toplantıya, Erhürman’ın yanısıra, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Sırasıyla DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı restorantın önünde bekleyen basın mensuplarına kısa bilgiler verdi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Erhürman’nın davetiyle yemekli sohbet toplantısına katılacaklarını belirterek, yemek sonrasında gerekli görülmesi halinde Erhürman’nın zaten açıklama yapacağını söyledi.

Erhürman, pazartesi başlayan hükümet kurma çalışmaları kapsamında bütün partilerle görüştüklerini, geniş tabanlı ve teknotratların ağırlıkta olduğu bir hükümet modeli ve belli ilkelerle partileri ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Parti Meclisiyle görüşmeleri değerlendirdiklerini ve gün içinde çeşitli temaslar yaptıklarını ve 6 partinin tümünün başkanlarını yemeğe davet ettiğini, Saner’in başka programı olduğu için katılamayacağı cevabını aldıklarını anlatan Erhürman, diğer parti başkanlarıyla bir araya gelerek genel bir değerlendirme yapacaklarını, kendisinin tercihinin her şeyi yüz yüze konuşmak olduğunu belirtti.

Erhürman, konunun memleket meselesi olduğunu hangi hükümet kurulursa kurulsun ülkeyi zor bir dönemin beklediğini söyleyerek, parlamentodaki tüm siyasi partilerin bu zorluklarla birlikte mücadele etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Bu gecekinin bir genel değerlendirme toplantısı olduğunu bu bilgiler doğrultusunda atılacak adımları belirleyeceklerini söyleyen Erhürman, bu gecenin sonunda yapılacak bir açıklama öngörmediklerini belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, böyle bir gece düzenlediği için Erhürman’a teşekkür ederek, “keşke Saner de katılsaydı da hep birlikte ülke sorunlarını ve sıkıntıları aşmanın yollarını arasaydık” dedi.

Kendilerinin uzun zamandır tüm partilerin içinde olacağı milli mutabakat hükümeti önerdiklerini söyleyen Arıklı, “o mümkün değilse 5’li o da değilse 4’lü, herhangi bir hükümet modeliyle şu anki hükümet boşluğunu ortadan kaldırmak en doğru olandır” diye konuştu.

Arıklı, bu geceki yemekte bunun olup olamayacağını, Erhürman’ın ne düşündüğünü öğrenme fırsatı bulacaklarını kaydederek, “umarım yarına kadar bir hükümet formülü çıkar” dedi.

Kendilerinin erken seçim tarihi belirlendiği sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını yineleyen Arıklı, kendileri için erken seçim tarihinin en geç mayıs olduğunu belirtti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit’in “YDP’nin olduğu bir hükümette olmak istemiyoruz” söylemi hatırlatılan Arıklı, “Cemal bey bizimle bir arada olmak istemeye bilir saygı duyarız” dedi.