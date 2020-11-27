Nusret, Maradona’nın masasını kalıcı olarak rezerve etti

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, iki gün önce Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona’nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.

MARADONA’NIN MASASINI REVİZE ETTİ

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe de, iki yıl önce Dubai’deki mekanında yemek yiyen Maradona ile ilgili paylaşımda bulundu. Nusret, efsane futbolcunun yemek yediği masayı kalıcı olarak rezerve ettiğini paylaştığı videoyla duyurdu.