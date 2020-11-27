Almanya, plastik poşet kullanımını 2022’den itibaren yasaklayacak

Almanya’da tek kullanımlık plastik poşetlerin Ocak 2022 itibarıyla yasaklanması kararlaştırıldı.

Federal Meclis’te kabul edilen yasaya göre, yasak kapsamına 15 ila 50 mikrometre kalınlığındaki plastik poşetler alındı, manav reyonunda bulunan ince plastik torbalar kapsam dışında bırakıldı.

Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşet yerine alışveriş sepetleri, yıkanabilir bezden torbaların iyi birer alternatif olduğunu belirtti.

WWF: Poşet yasağı sembolik

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise poşet yasağının sembolik olduğunu savunuyor.

WWF Almanya’da alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birine tekabül ettiği, bu nedenle plastik kullanımının her alanda azalmasını talep ediyor.

Almanya’da 2015’te plastik poşetlerin paralı olmasının ardından poşet kullanımı yüzde 64 azalmıştı.

Bazı ülkeler ücretli kullanımına izin veriyor

Dünya genelinde 30’dan fazla ülke plastik poşet kullanımına karşı önlemler aldı.

Özellikle Afrika’da çok sayıda ülke plastik poşet kullanımını yasaklarken, Avrupa’da ise Danimarka, Bulgaristan ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülke plastik poşet kullanımını vergiye tabi tutuyor.

İtalya ve Litvanya’da naylon poşet kullanımı ülke genelinde yasaklanırken Fransa’da ise tek kullanımlık naylon poşetler ülkenin bazı bölgelerinde yasak, bazı bölgelerinde ise ücretli.

Türkiye’de ise plastik poşetler 25 kuruşluk ücretle satılıyor.