New York’taki yolda aniden açılan dev çukur, cipi yuttu

ABD’nin New York şehrinde Uber sürücüsünün iş amaçlı kullandığı sportif cipi dev bir çukurun içine düştü.

Olay New York’un Queens bölgesinde Maspeth’te sabah saat 6.00 civarında yaşandı.

Toyota marka RAV 4 model cip yol kenarında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde açılan dev çukurun içine sürüklendi.

Cipin sahibinin kız kardeşi Wandzi Sherpa da aynı saatlerde köpeğini yürüyüşe çıkarmıştı.

Sherpa, kardeşinin arabasının dev çukurun içine girdiğini gördüğünde şaşıp kaldığını belirterek “Gerçekten şok içindeyim. Tam da evimin önünde oldu” dedi.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) ve New York Polis Departmanı (NYPD) ihbar üzerine bölgeye gitti.

Ekipler cipin içinde sürücü olmadığını gördü.

Cipin sahibi Thupten Topjy ise ekmek teknesi olan cipin çukura sürüklendiği için üzüldüğünü belirtti.

Öte yandan, sürücü işten izinli olduğu için de “Bugün şanslıydım” dedi.

Topjy, olayın tam da normalde kendisinin işe gitmek için evden çıktığı saate denk geldiğini söyledi.