Meclis’te pankartlı protesto: Ahmet Ünsal görevden alınsın

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili geçen hafta, “Ben soruşturma başlatıldı demedim” diyen Arıklı, Bakanlar Kurulu’nda bu konunun değerlendirildiğini kaydetti.

Arıklı, İslami literatürde iki tane temel kaynak olduğunu, biri Kuran-ı Kerim, diğeri hadisler olduğunu Başbakan’a aktardığını söyledi. Bunun üzerine Genel Kurul’da sesler yükseldi, muhalefet vekilleri, istenen cevabın bu olmadığını söyledi.

-Meclis’te protesto

Bu sırada Meclis Genel Kurulu seyirci locasında, “Ahmet Ünsal görevden alınsın” yazılı pankart açılıp, protesto gösterisi yapılması nedeniyle Arıklı, “Bu şov için bu ortamı hazırladınız. Tebrik ediyorum sizi. Güle güle kullanın. Bundan sonra artık Meclis’te bu protestolara şahit olacaksınız… Meclis’i bu tip şovlara alet ettiniz, yazıklar olsun size” diyerek, kürsüden indi ve salondan çıktı. Arıklı ile birlikte hükümet mensubu bakan ve milletvekilleri de bir süreliğine salondan ayrıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise, 62’nci madde tahtındaki konuşmalar tamamlanmadan Sayıştay Komitesi’nin raporlarına geçmeyeceğini söyledi.

-Erhürman

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Arıklı’nın senaryo hazırlandığına yönelik sözlerini kınadığını belirterek, “Böyle bir eylemin yapılacağından haberim yoktu. İster inansın Sayın Erhan Arıklı ister inanmasın. Böyle bir ithamda bulunma ne hakkıdır, ne de haddidir” dedi.

“Erhan Arıklı’nın Din İşleri Başkanı’nın konuşmasını meşrulaştırmaya çalışmasının inanılır gibi olmadığını” ileri süren Tufan Erhürman, Din İşleri Başkanı’nın devlet adına konuştuğunu anlatarak, “Bu ne düşünce özgürlüğü, ne de başka bir özgürlük kapsamındadır” dedi.

Burada devlet adına görevlendirilmiş bir kişi olduğunu dile getiren Erhürman, “Devlet adına konuşan kişi insanlara doğru bilgileri aktarmakla yükümlüdür” diye konuştu.

Niyet beyanının ise ilk defa ortaya konulmadığını kaydeden Tufan Erhürman, “Acil bir durum var Kıb-Tek’te…” diyerek, sürekli elektrik kesildiğini anlattı. Sağlıkla ilgili meselede de niyet beyanı ötesinde ayrıntılı bir çalışma olmadığını ifade eden Erhürman, Başbakan veya Başbakan Yardımcısı’nın sorulara cevap vermesi gerektiğini söyledi.

“Yok hükmünde bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu” ileri süren Erhürman, “Bu sorular cevaplanacak” dedi.

-Sayıştay Komitesi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’na ilişkin raporları sunuldu

Ardından Sayıştay Komitesi’nin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2018 – 30 Haziran 2019 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:8/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:7/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:9/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:10/1/2022) ilişkin raporu Genel Kurul’a sunuldu.

Raporların sunulmasının ardından Genel Kurul tamamlandı. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da yapılacak.