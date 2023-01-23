Okullar arası Kickboks Turnuvası’nda şampiyonlar belirlendi

2023 Yılı Okullar Arası Kickboks Turnuvası, 13 Ocak tarihinde, 09:00-16:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda, Küçükler, Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) kategorilerinde Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapıldı.
Küçükler kategorisinde; Şht. Zeki Salih İlkokulu, Levent Primary School, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu öğrencileri, Yıldızlar Kategorisinde; Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Çanakkale Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Şht. Turgut Ortaokulu öğrencileri, Gençler Kategorisinde; İskele Ticaret Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, GAU The Amerıcan College, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Meral, Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Kurtuluş Lisesi sporcuları yarıştı.
24 okuldan 84 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda şampiyon olan sporculara madalyaları okul öğretmenleri ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyon yetkilileri tarafından verildi. Şampiyon olan sporcular ve okulları Türkiye Okullar Arası Kickboks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekler.
OKULLAR ARASI KİCKBOKS MÜSABAKALARINDA ŞAMPİYON OLAN SPORCULAR:
|KATEGORİSİ
|ADI VE SOYADI
|DİSİPLİNİ
|OKULU
|KÜÇÜK KIZ 32 KG.
|POINT FIGHTING
|ŞHT. ZEKİ SALİH İLKOKULU
KÜÇÜK KIZ 37 KG.
|POINT FIGHTING
|LEVENT PRIMARY SCHOOL
|KÜÇÜK KIZ 47 KG.
RÜMEYSA GÜVEN
|POINT FIGHTING
|ŞHT. DOĞAN AHMET İLKOKULU
|KÜÇÜK ERKEK 28 KG.
|POINT FIGHTING
|KÜÇÜK ERKEK 37 KG.
|POINT FIGHTING
|KÜÇÜK ERKEK 42 KG.
|POINT FIGHTING
|KÜÇÜK ERKEK 47 KG.
|POINT FIGHTING
|YILDIZ KIZ 42 KG.
|POINT FIGHTING
|ÇANAKKALE ORTAOKULU
|YILDIZ KIZ 46 KG.
|POINT FIGHTING
|ÇANAKKALE ORTAOKULU
|YILDIZ KIZ 60 KG.
|POINT FIGHTING
|GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ
|YILDIZ KIZ 65 KG.
|POINT FIGHTING
|ÇANAKKALE ORTAOKULU
|YILDIZ KIZ 65 + KG.
|POINT FIGHTING
|HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
|YILDIZ ERKEK 37 KG.
|DAĞISTAN KARADEMİR
|POINT FIGHTING
|CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
|YILDIZ ERKEK 42 KG.
|ABDULMENNAN GÖĞSÜAÇIK
|POINT FIGHTING
|İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
|YILDIZ ERKEK 47 KG.
|ENES ERDEM
|POINT FIGHTING
|ÇANAKKALE ORTAOKULU
|YILDIZ ERKEK 52 KG.
|BABURHAN KARYAGDYYEV
|POINT FIGHTING
|İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
|YILDIZ ERKEK 63 KG.
|UMUT MEHMET ŞAHİN
|POINT FIGHTING
|CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
|YILDIZ ERKEK 69 KG.
|MEHMET NACİ ÖZKAN
|POINT FIGHTING
|ÇANAKKALE ORTAOKULU
|YILDIZ ERKEK 69+ KG.
|HAMZA BİLAL YILDIRIM
|POINT FIGHTING
|ŞHT. TURGUT ORTAOKULU
|YILDIZ ERKEK
|MUSICAL FORM
|CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
|GENÇ KIZ “A”
|KREATİF FORM
|GENÇ ERKEK “A”
GENÇ KIZ “A”
|İLAYDA ERDEM
|MUSICAL FORM
|GENÇ ERKEK “A”
|MUSICAL FORM
|NAMIK KEMAL LİSESİ
|GENÇ KIZ “A” 50 KG.
|POINT FIGHTING
|GENÇ KIZ “A” 60 KG.
|POINT FIGHTING
|BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ
|GENÇ KIZ “A” 65 KG.
|POINT FIGHTING
|GAU THE AMERICAN COLLEGE
|GENÇ KIZ “A” 70 KG.
|POINT FIGHTING
|GENÇ ERKEK “A” 63 KG.
|POINT FIGHTING
|GENÇ ERKEK “A” 69 KG.
|POINT FIGHTING
|GENÇ ERKEK “A” 74 KG.
|POINT FIGHTING
|GENÇ ERKEK “A” 79 KG.
|YUSUF KARAHAN
|POINT FIGHTING
|GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ
|GENÇ ERKEK “A” 84 KG.
|ORHAN BEKİR BENLİ
|POINT FIGHTING
|GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ
|GENÇ ERKEK “A” 89 KG.
|YUSUF EFE YETİMOĞLU
|POINT FIGHTING
|DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
|GENÇ ERKEK “A” 94 +KG.
|DURSUN ERKANLI
|POINT FIGHTING
|GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ
|GENÇ ERKEK(B)
|TARIK YAYAR
|KREATİF FORM
|20 TEMMUZ FEN LİSESİ
|GENÇ KIZ(B)
|MUSICAL FORM
|GENÇ ERKEK (B)
|HAYDAR CANSI
|MUSICAL FORM
|DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
|GENÇ KIZ(B) 55 KG.
|RAYGAN BULUT
|POİNT FIGHTING
|20 TEMMUZ FEN LİSESİ
|GENÇ KIZ(B) 60 KG.
|CEMİLE BULUT
|POİNT FIGHTING
|GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ
|GENÇ KIZ(B) 65 KG.
|DİANA BALTAYEVA
|POİNT FIGHTING
|NAMIK KEMAL LİSESİ
|GENÇ KIZ(B) 70 KG.
|ELİFSU AKINCI
|POİNT FIGHTING
|NAMIK KEMAL LİSESİ
|GENÇ ERKEK(B) 57 KG.
|ALNUR KASSYMBEKOB
|POİNT FIGHTING
|KURTULUŞ LİSESİ
|GENÇ ERKEK(B) 69 KG.
|İBRAHİM ÇEBİ
|POİNT FIGHTING
|BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ