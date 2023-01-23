Okullar arası Kickboks Turnuvası’nda şampiyonlar belirlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Okullar arası Kickboks Turnuvası’nda şampiyonlar belirlendi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Okullar arası Kickboks Turnuvası’nda şampiyonlar belirlendi

2023 Yılı Okullar Arası Kickboks Turnuvası, 13 Ocak tarihinde, 09:00-16:00 saatleri arasında,  Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda, Küçükler, Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) kategorilerinde Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapıldı.

Küçükler kategorisinde;  Şht. Zeki Salih İlkokulu, Levent Primary School, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu öğrencileri, Yıldızlar Kategorisinde; Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Çanakkale Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Şht. Turgut Ortaokulu öğrencileri, Gençler Kategorisinde;  İskele Ticaret Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, GAU The Amerıcan College, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Meral, Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Kurtuluş Lisesi sporcuları yarıştı.


24 okuldan 84 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda şampiyon olan sporculara madalyaları okul öğretmenleri ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyon yetkilileri tarafından verildi. Şampiyon olan sporcular ve okulları Türkiye Okullar Arası Kickboks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekler.

 

OKULLAR ARASI KİCKBOKS MÜSABAKALARINDA ŞAMPİYON OLAN SPORCULAR:

 

KATEGORİSİADI VE SOYADIDİSİPLİNİOKULU
KÜÇÜK KIZ           32 KG.

HAVVA ÜNLÜ
POINT FIGHTING ŞHT. ZEKİ SALİH İLKOKULU

KÜÇÜK KIZ           37 KG.

TUANA SERİN
POINT FIGHTING LEVENT PRIMARY SCHOOL
KÜÇÜK KIZ           47 KG.

RÜMEYSA GÜVEN

POINT FIGHTING ŞHT. DOĞAN AHMET İLKOKULU
KÜÇÜK ERKEK     28 KG.
Aydın ÖZTRAK
POINT FIGHTING
GÜZELYURT ÖZGÜRLÜK İLKOKULU
KÜÇÜK ERKEK     37 KG.
TÜRKER EREN ÖNEY
POINT FIGHTING
23 NİSAN İLKOKULU
KÜÇÜK ERKEK     42 KG.
BAYBARS ÖZCÖMERT
POINT FIGHTING
POLATPAŞA İLKOKULU
KÜÇÜK ERKEK     47 KG.
TAHA ERK
POINT FIGHTING
Ç.O
    
YILDIZ KIZ            42 KG.
İLKSU TORUN
POINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ KIZ            46 KG.
İREM ERDEM
POINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ KIZ            60 KG.
NİSA KILIÇ
POINT FIGHTING GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ
YILDIZ KIZ            65 KG.
JEYRAN DOVRANOVA
POINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ KIZ            65 + KG.
EMİNE ÖKSÜZ
POINT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
YILDIZ ERKEK      37 KG.   DAĞISTAN KARADEMİRPOINT FIGHTING CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      42 KG.   ABDULMENNAN GÖĞSÜAÇIKPOINT FIGHTING İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      47 KG.   ENES ERDEMPOINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      52 KG.   BABURHAN KARYAGDYYEVPOINT FIGHTING İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      63 KG.   UMUT MEHMET ŞAHİNPOINT FIGHTING CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      69 KG.   MEHMET NACİ ÖZKANPOINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      69+ KG.   HAMZA BİLAL YILDIRIMPOINT FIGHTING ŞHT. TURGUT ORTAOKULU
    
YILDIZ ERKEK
OKAY GÜFTA
MUSICAL FORM  CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
    
GENÇ KIZ “A”
ZEYNEP KARATAŞ
KREATİF FORM
20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”
MURAT AMRALI
KREATİF FORM
20 TEMMUZ FEN LİSESİ
    

GENÇ KIZ “A”

  İLAYDA ERDEMMUSICAL FORM
NAMIK KEMAL LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”
ADA BAŞPINAR
MUSICAL FORM  NAMIK KEMAL LİSESİ
    
GENÇ KIZ “A”        50 KG.
NUR ÇALIŞ
POINT FIGHTING
İSKELE TİCARET LİSESİ
GENÇ KIZ “A”        60 KG.
ELİF BOZKURT
POINT FIGHTING  BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ
GENÇ KIZ “A”        65 KG.
SUMEYRA GÖĞSÜACIK
POINT FIGHTING  GAU THE AMERICAN COLLEGE
GENÇ KIZ “A”        70 KG.
LALİN ÜNLÜSOY
POINT FIGHTING
GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİKOLEJİ
GENÇ ERKEK “A”  63 KG.
AZAT HOJAMKULYYEV
POINT FIGHTING 
GENÇ ERKEK “A”  69 KG.
ALİ CAN KONUHALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
POINT FIGHTING
HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
GENÇ ERKEK “A”  74 KG.
ATAKAN ZORBA
POINT FIGHTING
DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”  79 KG.  YUSUF KARAHANPOINT FIGHTING  GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ
GENÇ ERKEK “A”  84 KG.  ORHAN BEKİR BENLİPOINT FIGHTING  GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”  89 KG.  YUSUF EFE YETİMOĞLUPOINT FIGHTING  DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”  94 +KG.  DURSUN ERKANLIPOINT FIGHTING  GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ
    
GENÇ ERKEK(B)  TARIK YAYARKREATİF FORM  20 TEMMUZ FEN LİSESİ
    
GENÇ KIZ(B)
BEREN NUR ŞİMŞEK
MUSICAL FORM
MERAL VE VEDAT ERTÜNGÜ LİSESİ
GENÇ ERKEK (B)  HAYDAR CANSIMUSICAL FORM  DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
    
GENÇ KIZ(B)         55 KG.  RAYGAN BULUTPOİNT FIGHTING  20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ KIZ(B)         60 KG.  CEMİLE BULUTPOİNT FIGHTING  GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ
GENÇ KIZ(B)         65 KG.  DİANA BALTAYEVAPOİNT FIGHTING  NAMIK KEMAL LİSESİ
GENÇ KIZ(B)         70 KG.  ELİFSU AKINCIPOİNT FIGHTING  NAMIK KEMAL LİSESİ
GENÇ ERKEK(B)   57 KG.  ALNUR KASSYMBEKOBPOİNT FIGHTING  KURTULUŞ LİSESİ
GENÇ ERKEK(B)   69 KG.  İBRAHİM ÇEBİPOİNT FIGHTING  BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ

 

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Tags:kickboksokul
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