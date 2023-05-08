Meclis’te özel okul ücretleri ve eğitim tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı devam ediyor.

Meclis’te özel okullar ve eğitim tartışıldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel okullardaki ücret artışlarını gündeme taşıdı ve eğitimde gidişatın “bulanık” olduğunu, belirsizliğin can yaktığını, eğitimde, Meclis’te yapılacak, geleceğe yönelik bir planlama gerektiğini kaydetti, eğitim ve sağlığın ülkede en temel kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, özel okullarla ücret artışları konusunda gereken görüşmeleri yaptıklarını ancak bakanlık olarak eğitimde hedefin tam gün eğitime geçiş olduğunu belirterek, gelecek yıl haftanın 2 günü tam gün eğitimi başlatacaklarını ve 3 yılda bunu 5 güne çıkaracaklarını söyledi.

Meclis Genel Kurulunda, ilk olarak Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım(Değişiklik) Yasa Tasarısı ivedilikleri oylandı ve kabul edildi.

-Şahali

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Vakıflar İdaresi kiralarıyla ilgili söz alarak, bu düzenlemenin geçmişi içerdiğini, ancak geleceği ön görmediğini ifade ederek, dar gelirli esnaf ve ödemekte zorlanılan sözleşmelerin yeniden yapılandırılarak, Stg cinsi kiraların TL’ye çevrilmesi gerektiğini işaret etti, gereğinin yapılması için hükümete çağrıda bulundu.

Genel kurulda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı da görüşüldü.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman da, uluslararası anlaşma üzerine söz aldı. Erhürman, bu yasanın mesleki hiçbir sorunu çözmeyeceğine işaret ederek, CTP olarak uluslararası anlaşmaları genel olarak değerlendireceklerini kaydetti.

Erhürman, bu anlaşmaların genelde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalandığını, bazen haberlerinin bile olmadığını ve Meclis’e gelince ek protokol gereklerinin ortaya çıktığını ifade ederek, yapılması gerekenin; konunun komitede ele alınıp, ilgili tarafları toplantıya çağırıp, daha taslak halindeyken bu konuların komitelerde ilgili taraflarla görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

“Çünkü ip tamamen koptu” ifadesini kullanan Erhürman, yasaların onaylanmasının ardından yaşanan sorunlara işaret etti, bu sorunların yaşanmaması için bunun gerekli olduğunu söyledi ve bu yapının bu haliyle sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Erhürman, sırada başka protokoller de olduğuna işaret ederek, protokollerin ciddiyeti, ağırlığı kalmadığını, çöktüğünü söyledi. Meclis’e gelmeden onaylanan uluslararası protokollerle ilgili aynı sorunların Avrupa’da da başka ülkelerde de yaşandığına işaret eden Erhürman, doğrusunun, önce Meclis’te tartışılması olduğunu kaydetti.

–Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı…oylamada tartışma yaşandı

Meclis’te, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülmesi sırasında yapılan oylama sonrası tartışma yaşandı.

Oylama sırasında Meclis Genel Kurulunda bulunan hükümet ile muhalefet partilerinin oylarını sayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, oylama sonucunu “oyçokluğu ile kabul edildi” diye duyurması üzerine muhalefet milletvekilleri itiraz etti.

Şahali, bunun üzerine söz alarak, hekimleri, çalışanları tedirgin eden yasa tasarısının ivedilik oylamasında hükümetin yetersiz kaldığını, oylama sonucunun yanlış ilan edildiğini kaydetti ve Töre’yi yanlıştan dönmeye çağırdı. Muhalefetin oylamada hazır olduğunu ifade eden Şahali, oylama yapıldığını ve hükümetin Meclis’te olmadığını kaydetti, “Meclis’i daha fazla küçük düşürmeyin, saygınlığını düşürmeyin, işinizi ciddiyetle ele alın” dedi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, yasanın ivediliği ile ilgili değil üçüncü görüşmesi için oylama yapıldığını ifade ederek, tekrar oylama yapılması gerektiğini söyledi.

Tartışmalar devam ederken Meclis Başkanı Töre, yeniden oylama yaptı ve yasa tasarısının oyçokluğu ile kabul edildiğini söylemesi üzerine tartışma daha da yükseldi. Bunun üzerine Töre, yasa tasarısının üçüncü görüşmesinin reddedildiğini söyledi.

Danışma Kurulu kararıyla Dernekler Değişiklik Yasa Tasarısı 15 Mayıs pazartesine ertelendi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Özel okullar” başlığı altında söz aldı. Erhürman, toplumun önemli bir kesiminin gündemindeki özel okul konusunun Meclis’te tartışılması gerektiğini düşündüğünü, çünkü konunun çocuklar ve ailelere karşı travmatik sorun yaratabileceğine işaret etti. Kamuda tam gün eğitimde yol alınamamasının bu sorunu birlikte getirdiğine işaret eden Erhürman, ülkede ekonomik eğitim, kalkınmada uzun vadeli güven duyulacak istikrarlı bir yapı yaratılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, ülkede tam gün eğitimin yaşam bulması gerektiğini ifade ederken, özel okul ücretlerinin de ele alınması gerektiğini kaydetti. Erhürman, sağlık ve eğitim alanlarında belirsizliğin büyüdüğünü, özellikle şimdi özel okulların travmatik sonuçlara sebep olabileceğini çünkü “ailem okul paramı ödeyemedi beni okuldan aldı” şeklinde sıkıntıların ortaya çıkacağını kaydetti.

Dövizin yükselebileceği öngörüsünün de ortada olduğunu ifade eden Erhürman, stabil para biriminin şart olduğunu vurguladı.

Sağlık ve eğitimin özel sektör olsa bile kamu hizmeti olduğunu işaret eden Erhürman, konunun bu açıdan ele alınması gerektiğini, “kafama göre” fiyat belirlenememesi gerektiğini kaydetti.

Çocukların yer aldığı okulların para ile ilişkilendirilemeyeceğini ve ortamlarının bozulamayacağını ifade eden Erhürman, okulların “14 Mayıs sonrası dövizin dalgalanabileceği” öngörüsüyle hareket ediyor olabileceğini ancak eğitimde market gibi davranılamayacağını söyledi.

Ülkede şu anda market ve diğer alanlarda fiyatlandırılan taleplerin Kıbrıs Türk halkına göre değil, Kıbrıs Rum halkına göre şekillendiğini ifade eden Erhürman, okullarda da ücretlerin çoğalan yabancılara göre belirlendiğini kaydetti.

Erhürman, bu konuda sessiz kalınamayacağını belirterek, eğitimdeki dalgalanmaların çocukları sarhoş ettiğini ifade etti. Bu sorunu tam gün eğitimin çözebileceğini ifade eden Erhürman, çocukların mağdur edilmemesi gerektiğini, bu konuda CTP olarak çocukları yalnız bırakmamak adına üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını vurguladı ve çocukların geleceğinden başkasının teferruat olduğunu belirtti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yıllardır konunun tartışıldığını ifade ederek, özel okulların ülkede eğitime başlamasının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Çavuşoğlu, özel okulların her yıl fiyatları yükselttiğini işaret ederek, okulların fiyatlarının da farklı olduğunu, çünkü farklı uygulamalar yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Özel okulların kamu hizmeti verdiğini ancak fiyatlandırmalara müdahale edemeyeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, fiyat yerine devletin topluma daha iyi eğitim ve tam gün eğitim yanında okul ve derslik yatırımları yapması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, ülkede hayırsever insanların okul yapma isteği olduğunu, çalışmaların sürdüğünü anlattı. Bu yıl Türkiye’den aldıkları destekle özel eğitimde tam gün eğitime geçtiklerini ancak sendikanın itiraz ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu yıl iki günle tam gün eğitime başlayacaklarını ve en geç 3 yıl içinde bunu 5 güne tamamlayacaklarını anlattı.

Çavuşoğlu, tam gün eğitimi ilelebet ülkeye kazandıracaklarını ifade ederek, yemek, okul, sınıf sıkıntılarını yavaş yavaş çözeceklerini kaydetti. Kangrenleşen sorunu ortadan kaldıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, Öğretmenler Yasası’nı da gündeme getirip sıkıntıları çözeceklerini söyledi.

Eğitimin ülkede birinci mesele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bakanlık olarak bu yönde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Çavuşoğlu, hizmet içi eğitimler ve denetime de daha fazla önem vereceklerini kaydetti ve sıkıntılardan bahsetti.

Çavuşoğlu, özel okulların fiyatlarıyla ilgili çok girişimler yaptıklarını ancak tavsiyeden öteye gidemediklerini, yasal bir çözüm varsa konuşabileceklerini ve adımlar atabileceklerini kaydetti.

57 bin öğrenciden 12 bin civarı öğrencinin özelde yer aldığını, ders kitaplarının ücretsiz verildiğini anlatan Çavuşoğlu, özel okullara kar marjını düşük tutma çağrısı yaptı, devletin kendilerine başvuran herkese eğitim fırsatını vereceğini belirtti.

CTP Milletvekili Asım Akansoy’un, Türkçe bilmeyen çocuklarla ilgili ne yapılacağını sorması üzerine Çavuşoğlu, bunun ülkede hiç bitmeyecek bir sorun haline geldiğini ifade ederek, satışlar sürdükçe bunun devam edeceği bilinciyle hareket ettiklerini, bu çocukların toplumla buluşmalarını sağladıklarını ve bunu başarı olarak gördüklerini kaydetti.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın da sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, bazı bölgelerdeki öğrencilerin koleje girememesi ve geçici öğretmen alımları konularına değindi, ülkede yapılması gereken en önemli değişikliğin denetim ve merkezi denetimle eğitim açığı varsa bunu kapatmak olduğunu belirtti. Özel eğitimde ortaya çıkan bakıcı ihtiyacına da işaret eden Çavuşoğlu, yeni eğitim döneminde bunların hazırlığının yapıldığını, ayrıca Metehan bölgesinde mesleki eğitim okulu yapmayı planladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, eğitime gereken önemi verdiklerini, hedeflerinin ülkedeki herkesle aynı olduğunu vurguladı.

Erhürman da yeniden söz alarak, ülkede Çavuşoğlu’nun iyi niyeti veya Erhürman’ın iyi niyetiyle yaşamaktan yorulduğunu ifade ederek, eğitimde artık dualar veya iyi niyetlerle değil, uzun vadeli planların Meclis’ten geçirilip ülkede inancın yükseltilmesi gerektiğini kaydetti. Erhürman, planlamanın da paydaşlarla birlikte yapılması gerektiğini belirterek, yönetim anlayışının artık ortak vizyonla yürütülmesinin önemine değindi.