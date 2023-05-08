Mağusa Tıp Merkezi’nde protesto eylemi düzenlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Mağusa Tıp Merkezi’nde protesto eylemi düzenlendi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Mağusa Tıp Merkezi

Gazimağusa’nın sevilen doktorlarından Sadrettin Tuğcu’nun kliniği içerisinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanması olayı Gazimağusa’da protesto edildi.
Cyprus Central Hospital da yaşanan üzücü olay nedeniyle hastanede protesto eylemi düzenlenerek, konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Hastane başhekimi Dr. Selçuk Çağsın, ellerinde siyah balon taşıyan
doktorlar eşliğinde açıklamada bulundu. Çağsın Cumartesi günü Dr.Sadrettin Tuğcu’ya yapılan üzücü ve
tedirgin edici saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, bu tür olayları

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Tags:EylemMagusa Tıp Merkezi
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