Mağusa Tıp Merkezi’nde protesto eylemi düzenlendi

Gazimağusa’nın sevilen doktorlarından Sadrettin Tuğcu’nun kliniği içerisinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanması olayı Gazimağusa’da protesto edildi.

Cyprus Central Hospital da yaşanan üzücü olay nedeniyle hastanede protesto eylemi düzenlenerek, konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Hastane başhekimi Dr. Selçuk Çağsın, ellerinde siyah balon taşıyan

doktorlar eşliğinde açıklamada bulundu. Çağsın Cumartesi günü Dr.Sadrettin Tuğcu’ya yapılan üzücü ve

tedirgin edici saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, bu tür olayları

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