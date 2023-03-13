Meclis’te okulların durumu ve çadırlarda yapılan eğitim konuşuldu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıkların sunduğu projelerin maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını, çadırların ülkenin gerçeği olduğunu, bununla yüzleşmek gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 62. madde tahtında konuşmalar yapıldı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde tahtında yaptığı konuşmada, çadırda eğitim uygulamasına değinerek, yağmur dolayısıyla yaşanan sıkıntının plan ve koordinasyon konusunda eksiklik yaşandığını gösterdiğini belirtti.

-“İMO’nun raporu henüz bakanlığa sunulmadı”

Erhürman, yağmur ihtimalinin önceden belli olduğunu, Cumhuriyet Lisesi’nde zemindeki sıkıntının da öngörülebilir olduğunu söyleyerek, aynı şeylerin tekrarlanmaması için konuyu gündeme taşımak istediğini belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın okulların depreme dayanıklılığı konusunda hazırladığı raporun henüz Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmadığını dile getiren Erhürman, okullarda eğitime ilişkin farklı alternatifler yaratmak amacıyla çalışma yapmaya yönelik raporu görmeyi beklediklerini ifade etti.

KTMMOB Başkanından aldığı bilgiye göre, birliğin yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin Meclis’ten geri çekilmemesi nedeniyle birliğin hükümetle görüşmeme kararı aldığını söyleyen Erhürman, raporun sunulmamasının nedeninin de bu olduğunu savundu.

-Hükümete yasa önerisini geri çekme çağrısı…



Hükümete mensup üç siyasi partiden üç milletvekilinin sunduğu yasa önerisinin geri çekilmemesi konusunda eleştiride bulunan Erhürman, bundan sonra yaşanacakların hepsinin hükümetin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Erhürman, “Bugün bu raporun sunulması gerekiyor” diyerek, hükümete yasa önerisini geri çekme çağrısında bulundu.

“Öneriyi geri çekme noktasında tüm sorumluluğun öneriyi sunan üç milletvekiline yüklendiğine” işaret eden Erhürman, bu üç milletvekilinin her birinin hükümeti oluşturan siyasi partilerin milletvekili olduğunu ve bu öneriyi kendi başlarına sunmadıklarını, onları yönlendirilenler bulunduğunu iddia etti.

İskele’de kanalizasyon katkı payı adı altında bir pay toplanması konusunda Bakanlar Kurulu kararı ve belediye meclis kararı alındığını, bunun doğru olmadığını, yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Erhürman, bu konuların takipçisi olacaklarını belirtti.

Ercan Havalimanı ile ilgili sözleşme metni ve ihale metinlerine bakıldığında yapılacak işler ve pistin beton mu asfalt mı olacağı konusuyla ilgili devletin ekstra yükümlülük altına girmeyeceğinin görüldüğünü söyleyen Erhürman, “şirketle yaşananın sözleşme kaynaklı bir sorun olmadığını, bunun üstünden mahsuplaşmaya gidilirse devletin zarara uğratılacağını” ifade etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminden sonra ülkenin gerçeklerle yüzleşme zemini oluştuğunu söyleyerek, ülkede yaşanan sorunların bir partiye mal edilemeyeceğini, geçmişten gelen sorunların birikimi olduğunu belirtti.

Eğitimin sürekliliğinin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, bunu sağlamak adına çalışmalar yapıldığını, çadırda eğitimin de bu çerçevede başlatıldığını kaydetti.

Ülkede gelir ve gider dengesini düzenlerken birinci sırada maaşların, çok gerideki sıralarda ise okulların olamayacağını söyleyen Çavuşoğlu, bu dengenin ihtiyaçlar doğrultusunda kurulması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, bakanlıkların sunduğu projelerin maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını, çadırların ülkenin gerçeği olduğunu, bununla yüzleşmek gerektiğini ifade etti.

Kamu ve okul binalarının durumunun sürpriz bir yanı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “hükümetin göreve geldiği 2019’dan beri 13 okula ellerinin değdiğini” belirterek, örnekler sundu.

Çavuşoğlu, bu icraatların yanında özel şirketlerin de yapmayı planladığı okullarla ilgili protokoller imzalandığını ve imzalanmaya devam edeceğini söyleyerek, herkesin seferber olacağını belirtti.

-“Cumhuriyet Lisesi hariç sorun yaşanmadı, 12 gün içinde bu okul da taşınacak”

Çadırda eğitimin zorunluluktan, yıllardır biriken sorunlardan kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, eğitime ara vermemek adına eğitime devam edilebilmesi için çadırda eğitime başlandığını, Cumhuriyet Lisesi hariç sorun yaşanmadığını, 12 gün içinde bu okulun da taşınacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Gazimağusa Belediyesi başta olmak üzere katkı koyan ve destek veren tüm belediyelere teşekkür etti.

-“Namık Kemal Lisesi 30 Mart’ta teslim edilecek… diğer ihtiyacı olan okullar için prefabrik sınıflar yapılacak”

Namık Kemal Lisesi’nin 30 Mart’ta teslim edileceğini dile getiren Çavuşoğlu, diğer ihtiyacı olan okullar için 48 metre kare prefabrik sınıflar yapılacağını kaydetti.

-Raporlar bekleniyor…

Dr. Fazıl Küçük ve diğer okullarla ilgili de raporların beklendiğini söyleyen Çavuşoğlu, ‘önce hayat sonra eğitim’ diyerek, raporlar çıktıkça hızla prefabrik açılımla eğitme devam edilmesini sağlayacaklarını belirtti.

“Temsiliyetini kaybetmiş bir partinin sağa sola akıl verdiğini” söyleyen Çavuşoğlu, “Eğitim Bakanlığı’nı sürdürdüğünüz dönemde eğitme ne katkı yaptınız?” diye sordu.

Çavuşoğlu, herkesin gerçekleri bilmesi gerektiğini söyleyerek, gerçeği süsleyerek Adıyaman’da yaşanan kayıplar gibi kayıpların yaşanmasının sorumluluğunu üstlenemeyeceğini belirtti.

Online eğitimin benimsenmediğini söyleyen Çavuşoğlu, ikinci eğitime geçmek için raporların ulaşması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, ön raporların teyit edilmesi ihtiyacının ortaya çıktığını, ikinci tespitin sonunda eğitimin hangi okullarda devam edeceğinin belirleneceğini söyledi.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, İskele bölgesinde kanalizasyon katkı payına ilişkin soruya yanıt vererek, yaşanan çevre kirliğinin önüne geçilmesi için bazı uygulamaların ortaya çıktığını söyledi.

Yasal düzenlemenin yapılması noktasında görüş birliği olduğunu, gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade eden Öztürkler, yasal düzenlemeler yapılacağını, komite aşamasında da tüm görüşlerin alınacağını belirtti.

-Berova

UBP milletvekili Özdemir Berova, Erhürman’ın 62 madde tahtında yaptığı konuşmada KTMMOB ile ilgili sunulan yasa önerisi konusuna değindiğini belirterek, bunları yanıtlayacağını ifade etti.

Depremde sonra zor günlerin içinden geçilmekte olduğunu söyleyen Berova, okulların deprem güvenliği olgusuna yönelik, hükümetin Acil Durum Komitesi’nde konuyu ele alarak odanın katılımıyla çalışmalar yaptığını ve konu üzerinden de kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum örgütünün rapor hazırladığını hatırlattı.

Kamu kurumu niteliğindeki bir odanın, raporu sunmayı üç milletvekilinin önerisini geri çekmesi şartına bağlamasının eğer böyle bir karar varsa “akıl tutulması olduğunu” söyleyen Berova, böyle bir raporu şartlara bağlayarak açıklanmak istenmesinin, kamu kurumu olma olgusunu sorgulatacak bir olay olduğunu belirtti.

Berova, raporun derhal açıklanacağına inanç belirtti.

Yasa önerisinin komitede olduğunu söyleyen Berova, Başbakanın gündeme alınmaması konusunda bir tavrı bulunduğunu, yakın zamanda görüşülecek bir öneri olmadığını kaydetti.

Berova, öneri hazırlanırken yapılan çalışmalarda Planlama İnşaat Dairesinden tek bir devlet projesinin vize almadığını gördüklerini, bu konuda da bir ses duyulmadığını söyledi.

Vize bürosundan çıkan projeler konusunda kontrol neticesinde deprem güvenliği olduğunun düşünüldüğünü söyleyen Berova, ancak vizelerin yapım aşamasında ve sonrasında sadece o projeyi yapanların ve müteahhitlerin iç mekanizmasıyla denetlenme yapıldığını, dış kontrol mekanizması bulunmadığını ifade etti.

Bu konunun önemli bir konu olduğunu dile getiren Berova, eksikliklerin meclis tarafından da değerlendirileceğini, doğruya ulaşma için gereken yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini belirtti.

KTMMOB’nin rapora ilişkin kararına yönelik Berova, “Yönetim Kurulu böyle bir kararı buna bağlayarak aldıysa yönetim kurulu kamu kurumu niteliğinde olma vasfını yitirmiştir” dedi.

Berova, raporun bu şarta bağlanarak açıklanmamasının “kabul edilebilir” olmadığını söyledi.

Vize sonrasında dıştan denetim olmadığını söyleyen Berova, buna yönelik yasal düzenleme olmadığından ‘yapı kontrolü ve denetim var’ denilemeyeceğini belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürtman, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşmasında Gönyeli Belediyesi, Değirmenlik Dikmen Belediyelerinin okullara yaptığı katkıları ve yatırımı saymamasını eleştirdi.

Belediyelere yapılan kesintileri de eleştiren Erhürman, özel sektörün katkıda bulunduğu, okul yaptığı noktada yasa önerisi hazırlanarak ek vergiler üzerinde durulmasının nedenlerini sordu.

Çavuşoğlu’nun bakanlığı döneminde hazırlanan bütçede okullara ne kadar bütçe ayrıldığını soran Erhürman, “Bütçede neden bu okulların tamiri için kaynak ayrılmadı” diye sordu.

KTMMOB’nin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak gönüllü bir şekilde okullarda denetim yaptırarak rapor hazırladığını söyleyen Erhürman, kamu binalarındaki vize yetkisinin kaldırılmasına yönelik öneri hazırlanması noktasında birlikten görüş alınmamasını eleştirdi.

Erhürman, üç milletvekilinin hazırladığı önerinin, proje vizelendikten sonra uygulama noktasında denetim eksikliğine yönelik bir öneri olmadığını söyledi.

Erhürman, İnşaat Mühendisleri Odası’nın raporu hükümetle değil kamuoyuyla paylaşma noktasında olduğunu belirtti.