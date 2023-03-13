Köpeğimin Beslenmesi Nasıl Olmalı?

Köpeğinizin diyetinin sağlığı ve mutluluğu üzerinde büyük etkisi vardır. Yanlış beslenme, obeziteye ve ömür boyu sürecek sağlık sorunlarına yol açabilir, bu nedenle, onları sağlıklı bir kiloda tutmak ve ihtiyaç duydukları tüm besinleri aldıklarından emin olmak için doğru yiyeceklerle beslemek önemlidir.

Köpeğinizi doğru beslemek sağlığı için gerçekten önemlidir. Tıpkı bizim gibi, köpeğinizin de formda ve aktif kalması için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri alması için her gün dengeli bir beslenmesi olması gerekir.

Beslenme, köpeğinizin ağırlığı söz konusu olduğunda da büyük bir rol oynar ve doğru egzersizle, beslenme, köpeğinizin mükemmel durumda kalmasına yardımcı olur. Aşırı kilolu veya obez olmak, köpeğiniz çok için zararlıdır ve köpeğinizi ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya getirebilir.

Köpeğimi Ne ile Beslemeliyim?

Köpeklerde beslenme kaliteli, eksiksiz,ırkına ve yaşına uygun olmalıdır. Doğru beslenmeyi seçerken dikkat etmeniz gereken bazı şeylerden bahsedelim:

-Kesinlikle yemek artıkları ile beslemeye çalışmayın. Yemek artıkları beslenme açısından yeterli olmayacağı gibi, insan sindirim sistemi ve köpeklerin sindirim sisteminin farklı olması bizim için sağlıklı olan bazı besin maddelerinin köpekler için sağlıksız olabileceğini unutmayın.

-Çiğ beslenme(raw diet) doğru yapıldığı takdirde bu besleme biçimi son derece faydalı olabilir. Ancak çiğ beslemede protein kaynağının parazitler ve patojen bakterilerden arındırılmış olması gerekmektedir.

-Kuru mama ile besleme en pratik,hijyenik ve sağlıklı yoldur. Ancak kuru mamaların da kendi aralarında kalite sınıflandırmaları vardır. İyi, kaliteli ve dengeli bir mamanın ham maddeleri gerçek kaynaklardan elde edilir. Irka, yaşa ve besin kaynaklarının kökenine bağlı olarak Veteriner Hekiminizin tavsiyesi ile seçeceğiniz bir kuru mama köpek beslemenin en pratik yoludur. Özellikle hasta köpeklerde, belirli hastalıklara bağlı özel hazırlanan kuru mama formülleri köpeğinizin hayat kalitesini yükselterek, minimum sorunla hayatına devam etmesini sağlar.

Yemek Yerken Ona da Vermemizi İstiyor Ne Yapmalıyız?

Hasta sahiplerim tarafından en çok sorulan sorulardan birisi budur. Bu durumla ilgili en etkili yöntem mama ve su kabını yemek yenilen odanın bir köşesine koymaktır. Mamayı saatli verip bu saatlerin siz yemeğe oturacağınız zamana denk getirmek ve bu sayede sizden ne kadar karşılık beklese de bir süre sonra kesin vazgeçecek ve sizinle beraber ayrı ayrı yemek yemeye alışacaktır. Bu bahsettiğim işlemin düzene oturması üç ayı bulabilir ancak istisnasız her seferinde uygulanırsa başarıya ulaşacağınızdan eminim.

Köpeğimi Mama Dışında Neler ile Besleyebilirim?

Bahsedeceğim gıdaları haftada bir olmak üzere köpeğinize verebilirsiniz. Hazırlarken içerisine tuz, yağ herhangi bir baharat eklemeden ve iyice temizlendiğinden ve haşlandığından emin olmanız gerekir.

-Yumurta : Haşlanmış olması esastır.İyi bir bağışıklık sistemi güçlendiricisidir.

-Yoğurt : 1-2 yemek kaşığı kadar haftada 1-2 kez verilebilir. Probiyotik etkisi ile sindirim sistemini destekleyicidir.

-Sebzeler : Tavuk suyunda haşlayarak yenilebilirliğini artırıp verilebilir.

Yukarıda bahsettiğim gıdaları haftada bir kez kuralını geçmeden verebilirsiniz. Bu gıdalar dışında kesinlikle vermemeniz gereken yiyeceklere her türlü sakatat, kemik ve meyveleri sayabilirim. Meyvelerin verilmesindeki sıkıntı, içerilerinde bulunan şeker oranının fazlalığıdır. Bazı meyveler köpeğinizde alerjilere neden olabilir.

Birçok hastalığın önüne iyi bir besleme programı ile geçilebilir. Doğru beslemenin önemini unutmayalım. Sağlık ve huzur sizinle olsun. İyi haftalar.