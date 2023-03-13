Güzelyurt Belediye personelinden KHYD’nin etkinliğine katkı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güzelyurt Belediye personelinden KHYD’nin etkinliğine katkı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Güzelyurt Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin (KHYD)  Prostat Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği etkinliğe katıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı (Mavi Ay) kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Yakın Doğu Hastanesi iş birliğinde, bu yıl tüm belediyelerde 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA testi yapıyor.


Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve personeli Derneğin programı kapsamında bugün Güzelyurt Kapalı Çarşı’da 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliğe katkı koydu. Etkinlik kapsamında 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA testi yapıldı.

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Tags:Güzelyurt Belediyesi
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