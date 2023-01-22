Meclis yarın toplanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Meclis yarın toplanacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Meclis yarın toplanacak

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Gündemde, Sayıştay Komitesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’na (GÜÇ-KUR) ilişkin dört raporu bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 10.00’da başlayacak.


Toplantının gündeminde; Sayıştay Komitesi’nin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2018 – 30 Haziran 2019 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:8/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:7/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:9/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:10/1/2022) ilişkin raporu yer alıyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar