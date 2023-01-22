Moskova'da S-300 sistemleri ile tatbikat - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Moskova’da S-300 sistemleri ile tatbikat

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Rusya Savunma

Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 sistemleri ile Moskova bölgesinde hava savunma tatbikatı yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Askeri Bölgesi birlikleri ile Moskova bölgesinde hava savunmasına yönelik eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın, askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmeye yönelik tasarlandığına işaret edilen açıklamada, tatbikat kapsamında yapılan sahte saldırıların S-300 hava savunma sistemleri ile püskürtüldüğü bilgisi verildi.


Açıklamada, tatbikata 150’den fazla askerin katıldığı ifade edildi.

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Tags:Rusya Savunmas300
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