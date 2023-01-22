Afganistan'da "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Afganistan’da “şüpheli” salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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afganistan

Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde “şüpheli” salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği “şüpheli” bir salgının yayıldığını duyurdu.

Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.


Öte yandan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.

Badahşan’ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.

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