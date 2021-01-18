KıbrısManşet

Meclis Başkanlığı’na Önder Sennaroğlu seçildi

18 Ocak 2021
Önder Sennaroğlu



Meclis Başkanlığı’na UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu seçildi. Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada Sennaroğlu’na 20 ret oyuna karşılık 26 kabul oyu verildi. Oylamada 2 kişi de çekimser kaldı.





Etiketler
18 Ocak 2021


Başa dön tuşu