Meclis Başkanlığı’na Önder Sennaroğlu seçildi

\r\n\r\n\r\n\r\nMeclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na UBP Milletvekili \u00d6nder Sennaro\u011flu se\u00e7ildi. Meclis Genel Kurulunda yap\u0131lan oylamada Sennaro\u011flu\u2019na 20 ret oyuna kar\u015f\u0131l\u0131k 26 kabul oyu verildi. Oylamada 2 ki\u015fi de \u00e7ekimser kald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6nder Sennaro\u011flu kimdir?\r\n\r\n\r\n\u00d6nder Sennaro\u011flu 1957 y\u0131l\u0131nda B\u00fcy\u00fckkonuk'ta do\u011fdu.\u00a01984 y\u0131l\u0131nda\u00a0Ankara \u00dcniversitesi Ziraat Fak\u00fcltesi'ni Ziraat Y\u00fcksek M\u00fchendisi olarak tamamlam\u0131\u015ft\u0131r. Uzun y\u0131llar K\u0131br\u0131s T\u00fcrk \u00c7ift\u00e7iler Birli\u011fi Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyesi olmu\u015f, 1997-1998 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Kooperatif Merkez Bankas\u0131'nda Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi olarak g\u00f6rev yapm\u0131\u015f, 1998 Genel se\u00e7imlerinde\u00a0Ulusal Birlik Partisi'nden \u0130skele Milletvekili se\u00e7ilmi\u015f, 2005, 2009 ve 2013 erken genel se\u00e7imlerinde de\u00a0CTP'den Milletvekili se\u00e7ilmi\u015ftir. 2006 y\u0131l\u0131nda olu\u015fturulan\u00a0CTP-\u00d6RP Koalisyon H\u00fck\u00fcmeti'nde Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 olarak g\u00f6rev yapm\u0131\u015f, 2013 y\u0131l\u0131nda kurulan\u00a0CTP-DP Koalisyon H\u00fck\u00fcmeti'nde G\u0131da, Tar\u0131m ve Enerji Bakan\u0131 olarak g\u00f6rev yapm\u0131\u015f, 2015 y\u0131l\u0131nda kurulan\u00a0UBP-CTP Koalisyon H\u00fck\u00fcmeti'nde ise Tar\u0131m, Do\u011fal Kaynaklar ve G\u0131da Bakan\u0131 olmu\u015f ve bu g\u00f6revi 20 Ekim 2015 tarihine dek bu g\u00f6revi s\u00fcrd\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. 2016 y\u0131l\u0131nda CTP'den istifa etmi\u015f[1]\u00a0ve 2017 y\u0131l\u0131 itibar\u0131yla UBP'de siyaset yapmaktad\u0131r. Evli ve iki \u00e7ocuk babas\u0131d\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n