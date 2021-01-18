Atan: Vatandaş artık sizi görmek istemiyor

Kamusen Başkanı Metin Atan, Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Pilli’ye çok sert sözlerle yüklendi.

Hükümet tarafından adeta bir tiyatro oynandığını belirten Kamusen Genel Başkanı Metin Atan, “Başbakan Bakanlar Kurulu’nu 6 saat topluyor. Vaka sayılarının artması dolayısıyla daha büyük tedbirler alınması beklenirken, 3 aylık hayat pahalılığının durdurulması şeklinde kararlar üretiyorlar. Çalışanın sırtından kazanacaksınız, haklarını ödemeye geldiğinde para yok diyeceksiniz. Bunu kimseye yediremezler. Vatandaş artık sizi görmek dahi istemiyor” dedi.

6 AYDIR EK MESAİ ÖDENMİYOR

Başbakan’ın oturduğu koltuğu dolduramadığını ifade eden Metin Atan, “Sağlık çalışanlarının ek mesaileri 6 aydır ödenmiyor. Maliye bakanına ihbarname gönderdik. Bir ay içinde ödemeleri lazım Hayat pahalılığını ödemek için pullara harçlara zam yapacağınızı söylediniz. Bu zamları yaptınız, peki hani hayat pahalılığı? Madem 3 ay boyunca hayat pahalılığını ödemeyeceksiniz o zaman yaptığını zamları 3 ay boyunca geri çekin. Bankaların faiz borçlarını 3 ay erteleyin. Bunları yapın ki vatandaş size güvensin. Fakat öyle işler yapıyorsunuz ki vatandaş olarak artık sizi görmek dahi istemiyor” diye konuştu.

MAĞUSA HASTANESİ’NDE GREV

Bugün KTAMS ile birlikte Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuvarında grev yaptıklarını hatırlatan Kamusen Başkanı Metin Atan, şöyle devam etti: Böyle önemli bir yerde 15 kişi çalışan olması gerekirken 5 kişiye düşürülmüş. Sayın Bakanımız keyfine göre çalışanları Girne’den Lefkoşa’ya, Lefkoşa’dan Güzelyurt’a gönderiyor. Gidenlerin yerine de kimseyi almıyor ve ülkeyi bu hallere sokuyorlar. Artık yeter. Siz hükümetseniz halkın refahı için çalışacaksınız.”

İRSEN KÜÇÜK VAKASI YAŞANACAK

“Ersan bey Rahmetli İrsen Küçük vakası yaşayacak” iddiasında bulunan Atan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bilirim ben mantığı ile alınan kararlardan dolayı ülkeyi çok kötü duruma sokuyorsunuz. Özel sektöre destek vereceksiniz verin fakat reel sektör diyorlar. Bunu açmak zorundasınız. Reel sektör dediği sermaye kesimidir. İnşaatçılar paralarını alamadılar, oraya aktaracaklar bu kesintiyi. Gelen hükümet giden hükümeti aratıyor.”

SADECE GECE Mİ BULAŞIYOR?

Gece alınan sokağa çıkma yasağına da eleştiren Atan, “Bu hastalık sadece gece mi bulaşıyor. Tabi ki ekonomi de beraber götürülmek zorunda. Kapatmaya bizde karşıyız ama hep kamudan almak özel sektör ile kamuyu karşı karşıya getiriyorsunuz. Öyle bir duruma getirildi ki özel sektör kamuyu suçluyor” dedi.

PİLLİ KOLTUKTA OTURAMAZ

Sağlık Bakanı’nı da eleştiren Metin Atan, “Sayın Pilli, bu kadar ciddiyetsiz kararlar alıyorsanız siz de o koltukta oturmayacaksınız. Üst kurul bir karar alıyorsa sizde o karara uymak zorundasınız. Çalışma Bakanı suspus. Başbakan bu süreçte inisiyatifi ele alsın ve asgari ücreti görüşsünler. Her soruna yok diyorsanız o koltuklarda oturmamanız lazım. Kendi partisinde demokrasiyi yerle bir edenler çıkmış ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar.”