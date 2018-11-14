Spor

Mbappe: Futbolda devrim yapamam, ben de bu sistemin içerisindeyim

Paris Saint Germain (PSG) ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, futbolda dönen paraların mantıksız olduğunu söyledi.

Dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Kylian Mbappe, futbolda harcanan rakamların abartılı olduğunu söyledi. RTS’ye verdiği röportajda üst düzey futbolda dönen paraları ‘mantıksız’ olarak nitelendiren 19 yaşındaki oyuncu, “Doğru söylemek gerekirse benim gibi mütevazi bir aileden gelen kişi için bu paralar çok fazla” dedi.

Football Leaks’e göre 5 yıl için PSG ile 55 milyon Euro’luk sözleşme yapan Mbappe, ödenen rakamları eleştirirken,  “Abartılı rakamlara karşın, futbol pazarı böyle. Dünya futbolu böyle çalışıyor. Futbolda devrim yapamam. Ben de bu sistemin içerisindeyim. Buna saygı duymayı bilmeli ve yerinizde durmalısınız” diye konuştu.

“Kimseyle yarışmıyorum”

Fransa’nın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğundan sonra zafer primi olan 439 bin Euro’yu Premiers de Cordee isimli spor yardım kuruluşuna bağışladığı ortaya çıkan Mbappe, Brezilyanın efsane ismi Pele ile kıyaslanmasıyla ilgili olarak ise de, “Kimseyle yarışmıyorum. Birisinin kopyası olmak istemiyorum. Efsane isimler gibi, siz de başkasının değil kendi hikayesinizi yapmak istersiniz” sözleriyle de bu ifadelere katılmadığını vurguladı.

Günlük hayatta alçak gönüllü olmanız gerekse de, yüksek özgüvenli olunmasının doğal olduğunu dile getiren Mbappe, “Efsane isimlerin en güçlü yönleri bu” ifadelerini kullandı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin önemli olduğunu kaydeden genç yıldız, “Gülmenin kötü zamanı yoktur. Maçtan 5 dakika önce de olsa, her zaman espri yaparım. Biraz olgun olmamak kötü bir şey değil. Futbolda çok fazla baskı var. Biraz eğlence rahatsız etmez” sözleriyle hayata bakış açısını kamuoyuyla paylaştı.




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