Kıbrıs

Özersay, SoloTürk ekibi temsilcilerini kabul etti

Solo türk

“Burada bulunmanız Kıbrıs Türkü’ne güven veriyor”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 15 Kasım kutlamaları çerçevesinde gösteri uçuşu yapacak SoloTürk ekibi temsilcilerini kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde SoloTürk ekibi, Bakan Özersay’a yapılacak gösteri uçuşu, kullanılacak uçak ve ekip hakkında bilgiler verdi.
Dışişleri Bakanı Özersay da, cumhuriyetin 35. yılı dolayısıyla SoloTürk ekibini ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, bazı çevrelerce farklı bir algı yaratılmaya çalışılsa da Türk Yıldızları ve SoloTürk gibi ekiplerin varlığının Kıbrıs Türkü’ne güven verdiğini ifade etti.
Özersay, SoloTürk’e bakanlığın plaketini takdim ederken, SoloTürk ekibi temsilcileri de Özersay’a Girne’deki gösterilerin birinde çekilmiş çerçeveli bir fotoğraf armağan etti.

 




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