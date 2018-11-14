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Magandalar teminata bağlandı

Girne’de trafik kavgası sonucu Mikail Özdoğan’ın burnunu kırdığı tespit edilen Burak Karatepe ile birlikte beş kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Girne’de Queen isimli bar önünde çıkan trafik kavgasında, iki kişiye tahta sopalarla ve borularla saldıran altı kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Devrim DEMİR

Alınan üç günlük tutukluluk süresinde, incelenen kamera görüntülerinde Mikail Özdoğan’ın burnunu zanlı Burak Karatepe’nin kırdığı tespit edildi.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Meltem Dündar, Özdoğan’ın burnunu kıran zanlı Burak Karatepe’nin davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Dündar, kavgada yer alan Ali Atlar, Serdal Akın, Muhammed Sürmeli, Mehmet Karatepe ve Hasan Atlar’ın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 40’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

 

 




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