Kıbrıs

Lefkoşa’da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde Rıfat Tuğsal (E-48), yönetimindeki PE 774 plakalı pickup araç ile, arızalandığı için durmak zorunda kalan Ercan Doğan (E-28) yönetimindeki ZMJ 986 plakalı araca arkadan vurdu.
Kaza sonucu ZMJ 986 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Tekin Doğan (K-26) hafif yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi sonrasında kontrol altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

 

 




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