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Mavi bebek oyunu çocuklar için neden tehlikeli?

7 Temmuz 2020
mavi bebek oyunu

İnternette öldüren oyun tehlikesi yeni bir oyunla yeniden gündeme geldi. Mavi Balina’dan sonra Mariam adlı bir başka tehlikeli internet oyunu piyasaya sürülmüştü. Şimdi de çocuklar için tehlikeli olan Mavi bebek oyunu ortaya çıktı.

Birkaç yıl önce ortaya çıktığından itibaren dünya genelinde pek çok intihar vakasıyla ilişkilendirilen Mavi Balina oyunu, Türkiye’den de 142 gencin hayatını kaybetmesiyle anılıyordu.

Çocuklar için tehlike içeren oyunlara bir yenisi daha eklendi. Blue Baby / Mavi Bebek oyunu gündemde. Bir banyoda geçen oyun çocuklar korkulu anlar yaşatıp ölüme sürükleyebiliyor.
Mavi Bebek olarak da anılan Blue Baby isimli oyun dünyanın birçok yerinde çocukları etkisi altına aldı ve Türkiye’de de görülmeye başlandı.

MAVİ BEBEK OYUNU NASIL OYNANIYOR?

Oyunu anlayan bazı çocukların anlattıklarına göre oyun bir efsane üzerine kurulu. Efsaneye göre, banyonun ışığını kapatıp ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi sallayarak “baby blue, blue baby” diyorsunuz.
Bunu 14-15 kez tekrar ettiğinizde elinizde bir bebek hissetmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki görünmez bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Eğer bebeği atıp kaçmazsanız annesi ‘bebeğimi bana ver’ diye sesleniyor.

MAVİ BEBEK OYUNU ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN TEHLİKELİ?

Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu oyun Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve zihni ele geçirilen kullanıcının bunları yapması isteniyor.

Jonathan Galindo oyunu Facebook Messenger üzerinden yazışma ile oynanıyor. Momo oyununda olduğu gibi yazıştığınız kişi sizin hakkınızda bazı bilgileri biliyor. Etrafınızda olan eşyaları, size söylüyor, siber zorbalık yapabiliyor. Ses efektleri göndererek kişinin korkması sağlanıyor. Anlık kamera görüntüleri kaydediliyor. Bu gibi yollarla çocuklar korkutuluyor.

Kaynak: ntv.com.tr


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