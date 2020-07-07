Hızal: Sürü bağışıklığı masalı çöktü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hızal,sosyal medyada yaptığı paylaşımda İspanya’da yapılan bir koronavirüs çalışmasını örnek göstererek “sürü bağışıklığı masalı çöktü” dedi. Hızal’ın paylaşımı şöyle;

“İspanya covid-19’un en kötü vurduğu ülkeler arasında.

299 bin vaka,28.388 ölüm.

İspanya’da koronavirüse bağışıklık kazanmış olanları tesbit etmek için yapılan serolojik çalışmada nüfusun sadece %5.2’sinin antikor geliştirdiği saptandı.

İşin kötüsü birçok kişinin de virüse olan bağışıklığı zaman içinde yok oldu.

70 bin kişiye üç ay içinde üçer kez antikor testi yapıldı.Testin ilk aşamalarında vücutlarında antikor bulunan kişilerin % 14’ü son aşamada antikora sahip değildi. Bağışıklık kaybının en fazla olduğu gurup hastalığa karşı semptom geliştiremeyenlerdi.

Sonuç olarak hastalığa bağışıklık eksik veya geçici olabilir,kısa süreliğine var olup sonra kaybolabilir.

Kısacası sürü bağışıklığı masalı çöktü.”