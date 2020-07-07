Eğitim

Dr. Küçük Vakfı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında işbirliği

7 Temmuz 2020
BAÜ Doktor Küçük Vakfı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği çerçevesinde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, her yıl Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından ihtiyaçlı öğrencilere verilen eğitim bursu sağlayacak.

Ayrıca üniversite ve vakıf işbirliğinde çeşitli konferanslar, seminerler, paneller ve sergiler düzenlenecek.

Protokolün imza töreninde Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Vakıf üyeleri Rifat Siber ve Nihat Ekizoğlu ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen hazır bulundu.

Törende Mehmet Küçük tarafından “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitabı ve “0” Euro Dr. Fazıl Küçük Anı parası, üniversite yetkililerine takdim edildi.


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