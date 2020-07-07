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Akıncı: Küfürleri, hakaretleri değil fikirleri yarıştıralım

7 Temmuz 2020
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şahsına yönelik yazılanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akıncı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı olarak şahsıma yönelik eleştirilerin ve bu eleştirilere katıldığını ya da katılmadığını ifade eden yorumların yapılması son derece doğaldır. Özellikle bir CB’lığı seçimi öncesinde anlayışla karşıladığım bir durumdur.

Eleştiriden yoksun kalmış yöneticilerin en büyük hataları işlemeye aday olduğuna inananlardan biriyim. Bununla birlikte zaman zaman eleştiri boyutunun çok ötesinde ağır hakaret içeren yazılara ve yine kabulü olanaksız benzer içerikli cevaplara da rastlıyoruz.

Eleştiri,haklı ya da haksız, hakaret içermedikçe herkesin en doğal hakkıdır. Buna küfürle karşılık verilmez. Haksızsa, haklı görülecek argümanlarla cevap verilir.

Beş yılda bu alanda ciddi bir birikim oluştuğuna inanıyorum. Bir yurttaş ve Cumhurbaşkanı olarak, beni savunmak güdüsü ile de olsa, herhangi bir eleştiriye küfürle, hakaretle cevap verilmesini onaylamam asla söz konusu olamaz.

Bu tür davranışların gerçekte yarar değil, zarar verdiğini de ilk defa söylüyor değilim. Dolayısıyla şahsımı bu tür paylaşımların teşvikçisi gibi takdim etme çabasının da dürüst bir davranış olmadığını belirtmek zorundayım.

Küfürleri, hakaretleri değil fikirleri yarıştıralım. Toplumsal fayda ancak böyle oluşacaktır. Ve unutulmasın bunları söyleyen özellikle son bir iki yıldır, görüşlerinden dolayı en ağır küfür ve hakaretlere, hatta ölüm tehditlerine hedef yapılmış olan bir Cumhurbaşkanıdır.”

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı olarak şahsıma yönelik eleştirilerin ve bu eleştirilere katıldığını ya da katılmadığını…

Mustafa Akıncı paylaştı: 7 Temmuz 2020 Salı


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