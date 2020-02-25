Marvel’ın en yetenekli süper kahramanı aklınıza gelebilecek en son kişi

Marvel Evreni imkansızı başaran süper kahramanlarla dolu fakat bir mutant var ki, becerileri onu en yeteneklisi yapıyor.

Marvel Evreni’nde beceri ve bilgi edinmenin bu denli çeşitli insanüstü yolu varken, yetenek çeşitliliği en fazla olan süper kahramanı seçmek zor iş.

Cani (ve anti-kahraman) Taskmaster herhangi bir fiziksel hareketi yalnızca bir kez görerek mükemmel şekilde taklit edebiliyor. Üstün zekalı mutant Prodigy; dilleri, becerileri ve bilgiyi, bunlara sahip insanlarla yalnızca aynı odada kalarak içselleştirebiliyor. Dünyanın en zeki adamı olarak kurgulanan Bay Fantastik’in de çok sayıda becerisi olduğu ortada.

Screen Rant’ta yer alan habere göre iş çeşitli sayıda beceri edinmeye geldiğinde bir Marvel süper kahramanı hepsini geçiyor. Başka insanüstü varlıklara göre bazı becerileri aynı hızda edinemese de yapabileceklerine dair bir fikir edindiğinizde Jamie Madrox’un (namı diğer Multiple Man) Marvel’daki en çeşitli beceri havuzuna sahip olduğu açık.

Jamie Madrox kim?

Giant Size Fantastik Four 4. sayıda gelen Jamie Madrox, kendini klonlayabilen bir mutant (daha doğrusu “changeling” diye bilinen, güçleri doğuştan gelen mutant öncüllerinden). Jamie, bedenini herhangi bir yüzeye çarptırarak (veya yüzeyin kendisine çarpmasına müsaade ederek) oluşan kinetik enerjiyle kendinin birebir kopyasını (veya “negatifini”) çıkarabiliyor. Bu “negatifler” yalnızca Jamie gibi görünmekle kalmıyor, Jamie’den bağımsız düşünebiliyor ve ondan çok uzak yerlere gidebiliyor. Dahası Jamie ortalıkta kopyalarından çok sayıda olmaması adına kopyalarını kendi bedenine katabiliyor.

Başta Jamie bu becerisini sadece sıradan şeyler yapmak için kullanıyordu. Ebeveynlerinin ölümünden sonra bir çiftlikte yalnız başına yaşıyordu ve kopyalarını basitçe işgücü olarak kullanarak çiftçilik yapıyordu. Daha sonra X-Men onu keşfetti fakat Jamie ekibe katılmak yerine Muir Adası’nda Moire McTaggert’ın yanında araştırma asistanı olarak çalıştı. Kendini kopyalama becerisi faydalı oldu çünkü aynı anda birden fazla deney yürüterek tek kişilik bir araştırma ekibi gibi çalışabiliyordu.

Jamie, negatiflerini bedenine kattığında hafızalarını, edindikleri ekstra bilgi ve becerilerle beraber içselleştirebildiğini keşfettiğinde gücünü daha yaratıcı şekillerde kullanabileceğini fark etmeye başladı. Daha da etkileyicisi, Jamie kendini tekrar kopyaladığında tüm kopyaları tüm bu ortak beceriler ve bilgiye de sahip oluyordu.

Jamie’nin negatiflerini fazla bağımsız hale getirme konusunda çekinceleri olsa da farklı tiplerde bilgi ve becerilere erişme imkanının tepilemeyecek bir fırsat olduğuna karar verdi. Bir noktada kendini sürekli olarak kopyalamaya ve kopyalarını farklı beceriler öğrenmeye yollamaya başladı. Negatifler, verilen beceride belirli bir ustalığa ulaştıktan sonra Jamie’nin vücuduna geri katılmak için geri dönüyor ve bilgi ve becerilerini “Başlangıçtaki Jamie’yle” paylaşıyorlardı.

Multiple Man’in becerileri diğer süper kahramanlardan neden daha iyi?

Jamie’nin beceri ve yetenek edinme biçimi başta öğrenmenin diğer insanüstü yolları kadar etkili görünmeyebilir. Neticede Taskmaster veya Prodigy, yanlarında duran insanları yalnızca izleyerek becerilerini edinebiliyorlar. Diğer yanda Jamie’nin, negatiflerinin bir beceride iyi hale gelip ustalıklarını onunla paylaşmaları aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Öte yandan Jamie’nin öğrenme stratijlerine yakından bakıldığında Multiple Man’in beceri edinme yolunun daha iyi olduğu açık hale geliyor.

Öncelikle hızlı öğrenme, öğrenenin, becerinin tüm yönlerinde ustalaşabileceği anlamına gelmiyor. Taskmaster gördüğü her hareketi taklit ediyor olabilir ama bu onun söz konusu hareketli ilgili her şeyi bildiği anlamına gelmiyor. Bir hikayede Taskmaster, olimpik seviyede bir dalışı mükemmel şekilde taklit ediyor fakat yüzmeyi öğrenmediğini anca suya dokunduğu sırada fark ediyor. Benzer şekilde Prodigy’nin yoluyla bilgiyi içselleştirmek de öğrenmenin en güvenilir yolu değil. Prodigy, bilgisini taklit ettiği insandan uzaklaştığında, öğrendiklerini sürekli unutuyor (gerçi yakın zamanda gerçekleşen değişimler karakterin bilgiyi tutmasını sağladı).

Öte yandan Jamie, zor yoldan öğrenmekten veya en azından negatiflerinin kendi yerine bu zorluklarla cebelleşmesinden geri durmuyor.

Jamie’nin negatiflerinden birini kendine katmasından sonra yarattığı tüm negatiflerin, katılan negatifin bilgi ve becerilerine sahip olacağını ve bunları ileride bir şeyler öğrenirken kullanabileceğini unutmayın. Böylece Jamie negatiflerinden birini Latince çalışmaya yollayıp sonra onu kendine kattığında ve sonra birden fazla negatifi başka diller öğrenmeye yolladığında, Latince bunların zeminini oluşturduğu için muhtemelen daha hızlı öğrenecekler. Benzer şekilde diğer negatifler dövüş sanatlarında, aşçılıkta veya sanatta temel becerileri öğrenirlerse bir sonraki nesil bu öğrendiklerini bu birikimin üzerine bina edebilir.

Dahası negatifler kendi negatiflerini de yaratabiliyor. Bu, diğer herhangi bir insana göre potansiyel olarak çok daha hızlı çalışabilecekleri ve öğrenebilecekleri anlamına geliyor. Üniversite diploması almak isteyen bir negatif basitçe kendi negatiflerini derse gitmek, makale ödevleri yazmak, alan çalışması yürütmek gibi tekil görevleri yapmaya atayabilir ve tümünün bilgi ve deneyimini kendine katabilir. Dolayısıyla 4 yıllık bir üniversite öğrenimi, çoğu insanın ihtiyaç duyduğundan çok daha kısa sürede tamamlanabilir.

Jamie Madrox’un kaç yeteneği var?

Bakalım Jamie son birkaç yılda ne kadar beceri edinmiş? Jamie’nin, kimsenin bilmediği yüzlerce becerisi olabilecekken bunların bazısını gösterme fırsatı edindi. Çok sayıda negatif, çeşitli alanlarda örgün eğitim tamamladı. Bunlara Jamie’nin avukatlık yapmasına olanak sağlayan hukuk fakültesi dahil. Bir diğeri S.H.I.E.L.D ajanı olmak için eğitim aldı. Böylece Jamie casuslukta uzmanlık kazandı. Biri çok sayıda anatomi dersine girdi ve önemli düzeyde tıp bilgisi edindi.

Dil öğrenme Jamie için özel bir tutkuydu. Tahmin edileceği üzere CD’lerle dil öğrenmek yerine Jamie negatiflerini bu dillerin konuşulduğu ülkelere yolladı. Bu bazı negatiflerin canını çok sıksa da (Moskova’da Rusça öğrenmeye çalışırken epey zorlu bir buçuk yıl geçiren gibi), bu aynı zamanda Jamie’nin dillere ek olarak farklı kültürlerin gelenekleri ve davranışlarıyla ilgili derinlemesine bilgi edindiği anlamına geliyor.

İleri seviye kung fu bilen bir Shaolin keşişi olanı gibi, çok sayıda negatif pek çok dövüş sanatı öğrendi. Bir negatif olimpik bir jimnastikçi bile oldu. Öte yandan bir başkası rodeo palyaçoluğu yaptı (evet, gerçekten). Bir tanesi de kart fırlatma çalışmasını biraz abarttı ama bu, şimdi Gambit ve Bullseye kadar iyi kart fırlatabilen Jamie için son derece faydalı oldu. Kaçış ustalığı ve kilit kırma da Jamie’nin geniş repertuvarına dahil.

Tuhaf şekilde “Başlangıçtaki Jamie” sonunda bir dedektiflik ajansı açsa da profesyonel bir dedektifin becerilerini edinmeye hiç çalışmadı. Negatiflerden biri usta bir dedektif olmak için eğitime girse de Madrox onu sokaklarda kalmış, akıl sağlığı bozulmuş bir ayyaş olarak buldu. Jamie bu negatifin bilgisini kendine katamadan polis, onu yozlaşmış bir memuru vurduğu için vurup öldürdü. Dedektiflik becerilerindeki eksiği telafi etmek adına Jamie tipik şekilde hile yapıyor ve araştırmakla görevlendirildiği insanlarla ilgili bilgi edinmek için onları negatiflerine gizlice takip ettiriyor.

Multiple Man, Marvel’in en geniş beceri çeşitliliğine sahip kahramanı olabilir ama onun bile erişiminde olmayan beceriler var gibi görünüyor.

Screen Rant

Independent Türkçe için çeviren: Şafak Küçüksezer