Marvel, Thanos’un Eternals’la bağlantısını doğruladı

Mad Titan, Avengers: Endgame’in destansı final savaşında Dünya’nın En Güçlü Kahramanlarının birleşik güçleri tarafından mağlup edilmiş olabilir ama evrendeki tüm yaşamın yarısını geride kötü bir şöhret bırakmadan yok edemezsiniz. Thanos, filmin açılışında Thor’un başını kesmesinden sonra toz haline gelerek ikinci kez ölmüş olabilir ama gölgesi Marvel Sinematik Evreni üzerinde dolanmaya devam edecek.

Mevcut aşamada Josh Brolin’in soykırım tutkusu olan iri cüsseli uzaylıdan ziyade Deadpool 2’nin Cable’ı olarak geri dönmesi daha muhtemel görünse de, Thanos’un dönüşüne dair söylentiler son bir buçuk yıldır ara sıra artmaya devam ediyor. Thanos’un bir kez daha ortaya çıkmasına dair planlar gerçekten varsa, filme ismini veren ekiple olan bağları düşünüldüğünde, en bariz hedef gelecek Eternals filmi olacaktır.

We Got This Covered’ın haberine göre filmde rol alıp almayacağı henüz bilinmese de, yeni bir viral pazarlama kurgusunda Thanos’un iki Eternal’in oğlu olduğu çizgi roman kökenini koruyacağı bir kez daha teyit edildi. Thanos böylelikle, tuhaf biçimde, Marvel Sinematik Evreni devamlılığı çerçevesinde Angelina Jolie’nin kuzeni oluyor. The Avengers S.T.A.T.I.O.N., Sonsuzluk Destanı’nın bölüm sonu canavarının nihai kaderine dair bazı arka plan bilgileri paylaştı.